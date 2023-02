Polskie hotele notują najlepsze obłożenie w regionie CEE, cenowo gonią Europę, ale dalekie są od hurraoptymizmu. Rynek czeka luka podażowa oraz napływ oportunistycznych inwestorów z dużym kapitałem i wysoko postawionymi oczekiwaniami.

Polskie hotele notują najwyższe obłożenie w całym regionie CEE.

W ostatnich miesiącach ceny noclegu w hotelach wystrzeliły do poziomów dotychczas niespotykanych w Polsce.

Pod względem inwestycji rynek hotelowy wciąż jest zamrożony.

Obecna sytuacja na polskim rynku hotelowym może być szansą dla bardziej oportunistycznych inwestorów z dużym kapitałem, którzy będą poszukiwać okazji.

Po dwóch latach stąpania po bardzo kruchym lodzie, polskie hotele zaczęły notować duże wzrosty. W pierwszych miesiącach 2022 obłożenie w hotelach kształtowało się na poziomie 35-40 proc. w zależności od standardu hotelu. Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie poziom obłożenia w ujęciu miesięcznym zaczął dynamicznie rosnąć – nawet do 80 proc. Jak podkreśla Rafał Abramczyk, CEO hotelAG, polskie hotele notują obecnie najwyższe obłożenie w całym regionie CEE.

– Wyraźnie widać, że Polska stała się hubem biznesu z Ukrainy czy Białorusi, co także zauważalne jest w sektorze biurowym. W dużej części są to biznesy przeniesione do Polski – mówi Rafał Abramczyk.

Branża daleka jest jednak od świętowania.

Od ubiegłego roku działalność w hotelach przypomina jazdę na rollercoasterze – komentuje Rafał Abramczyk, CEO, hotelAG.

Rafał Abramczyk, CEO, hotelAG

– Biorąc pod uwagę wyłącznie obłożenie, hotele zamknęły rok na poziomie zbliżonym do 2019 roku i o ile od strony wynikowej był to dobry sygnał, o tyle od strony operacyjnej hotele borykały się z ogromnymi problemami związanymi z rosnącymi kosztami energii i brakiem pracowników. Uchodźcy z Ukrainy częściowo wypełnili lukę, ale hotele długo walczyły i wciąż walczą z kadrową katastrofą – mówi Rafał Abramczyk.

Średnia cena za nocleg w górę, a może być jeszcze wyżej

W ostatnich miesiącach ceny noclegu (ADR - Average Daily Rate) w hotelach wystrzeliły do poziomów dotychczas niespotykanych w Polsce. Na początku ubr. średnia cena za nocleg w Warszawie wynosiła ok. 250 zł, ale już w ostatnim kwartale ADR przekroczył magiczne 400 zł.

To wynik, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Czwarty kwartał 2022 był zdecydowanie najsilniejszy, co spowodowało że w ujęciu rocznym przebiliśmy ceny nawet z rozgrzanego 2019 roku – mówi Rafał Abramczyk.

Zaznacza jednak, że wzrost cen o ok. 20-30 proc. nie oznacza większych zysków.

- Hotele dążą do utrzymania osiągnięcia marż sprzed pandemii, a wzrost cen jest adekwatny do wzrostu kosztów, zwłaszcza energii, kosztów pracy czy utrzymania hotelu – wyjaśnia Rafał Abramczyk i zaznacza, że cały czas polskie hotele gonią ze stawkami ADR inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa – mimo najwyższego w regionie obłożenia – nadal ma relatywnie niższą cenę – ok. 75 euro/noc, podczas gdy w innych krajach CEE roczne ceny swobodnie przekraczają 80 euro/noc. – Pod względem cen, wciąż gonimy rynek regionu – podsumowuje.

Noclegi w hotelach mogą być jeszcze droższe – jeśli popyt na usługi hotelowe utrzyma się na obecnym poziomie albo jeszcze urośnie, np. z chwilą zakończenia wojny.

- Kiedy rozpocznie się odbudowa Ukrainy, grono dotychczasowych gości powiększy się o sporą liczbę przedstawicieli firm zachodnich, zaangażowanych w ten proces – prognozuje Rafał Abramczyk. – Efektem wyższego popytu będą kolejne wzrosty cen. Co więcej, biznes i turyści z Zachodu będą je akceptować, ponieważ są przyzwyczajeni do droższych opłat za hotel.

Inwestycyjna czarna dziura

Biorąc pod uwagę inwestycje, hotele wciąż nie mogą podnieść się z pandemicznego dołka. W czasie pandemii wielu inwestorów przerwało budowy i odłożyło projekty na półkę, a banki zamroziły finansowanie. Podmioty, które miały jakieś zaplecze kapitałowe, kontynuowały pracę albo zaczęły uzupełniać bank ziemi kupując nieruchomości pod przyszłe projekty.

- W Polsce w 2022 roku otworzyło się około 35 hoteli, które powstały niejako siłą rozpędu – przypomina Rafał Abramczyk. - W 2023 roku otwarć będzie znacznie mniej. Możemy mówić o pojedynczych debiutach, a nie trzech czy czterech otwarciach miesięcznie, jak to miało miejsce w 2022.

Do tegorocznych otwarć będzie można zaliczyć uruchomiony ostatnio Radisson Blu Resort & Conference Center, Ostróda Mazury, B&B w Kielcach i warszawski hotel Sante. W Warszawie trwają również prace przy hotelu Occidental spod parasola Barcelo oraz Staybridge Suites na Ursynowie. W innych miastach trwają przebudowy niektórych obiektów, jednak nie są to nowe inwestycje.

Niestety, lata 2024 i 2025 mogą się okazać inwestycyjną dziurą na rynku hotelowym – mówi Rafał Abramczyk

- Nawet obecne rekordowe wyniki hoteli nie przekonują analityków bankowych do zwiększenia poziomu zaufania do branży hotelowej – mówi Rafał Abramczyk. – W efekcie nie ma systemowego finansowania bankowego, trwają poszukiwania alternatywnego finansowania modelu, np. w euro albo w systemie condo. Oprócz zapowiedzianego przez Strabag hotelu w centrum Warszawy w ramach projektu Upper One, a także ogłoszonego przez Atenor hotelu Tribe przy warszawskim lotnisku, nie ma wielu spektakularnych zapowiedzi przyszłych nowych inwestycji, a te wcześniej zapowiadane, takie jak Puro w Katowicach będą dalej czekać ze restartem albo jak hotel Four Points by Sheraton Gdańsk Airport szukają inwestora, który ma inny pomysł na finansowanie obiektu - mówi.

Oportunistyczni inwestorzy na horyzoncie

Również po stronie transakcyjnej od czasu pandemii rynek praktycznie zamarł. Zanotowano zaledwie kilka transakcji, w tym jedną po stronie PHH (zakup hotelu Regent). Wybuch wojny w Ukrainie przekreślił niemal wszystkie szanse na szybką sprzedaż hoteli w Polsce.

Status kraju frontowego nie sprzyja lokowaniu kapitału. Wciąż widać duży czerwony wykrzyknik po stronie ryzyka u inwestorów z USA, Dalekiego Wschodu czy nawet Europy. Zapobiegawczo wybierają inne regiony – mówi Rafał Abramczyk.

Jego zdaniem obecna sytuacja może być szansą dla bardziej oportunistycznych inwestorów z dużym kapitałem, którzy chcą wykorzystać okazje.

- Widzimy wzmożony wzrost zapytań dotyczących projektów hotelowych zauważalny od początku tego roku, jednak zmienią się kryteria decyzyjne. Podmioty zainteresowane zakupem hotelu mają bardzo wysokie wymagania dotyczące zielonych rozwiązań, formatu czy marki hotelu dostosowanego do lokalizacji oraz doświadczenia zespołu budującego i zarządzającego obiektem – mówi Rafał Abramczyk. – Jakość obiektu, doświadczenie zespołu realizującego inwestycję i "skuteczny” poziom zarządzania będą miały zatem kluczowe znaczenie.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl