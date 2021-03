Branża MICE w pułapce lockdownu. Jak utrzymać miejsca pracy i wrócić na rynek? Zapraszamy na debatę!

Branża spotkań to najdłużej „zamknięta” część gospodarki - straciła wydarzenia 2020 roku, teraz traci te z 2021 roku. 35 mld zł rocznych wpływów do budżetu Państwa, 220 tys. miejsc pracy – to wkład rynku MICE w gospodarkę. Jaka jest perspektywa rynkowych graczy? Jak wyglądają najnowsze dane o sytuacji w branży - o to zapytamy uczestników debaty online Branża MICE w pułapce lockdownu. Jak utrzymać miejsca pracy i wrócić na rynek?

Nie ma MICE, nie ma hoteli

Branża MICE znalazła się na ostrym zakręcie, co uderza też w hotele. Ten związek działa jak stare, dobre małżeństwo – dramat jednego oznacza cios dla drugiego. Jak bez przemysłu spotkań radzą sobie hotelarze? Czy wstrzymane inwestycje hotelowe staną pod znakiem zapytania w dłuższej perspektywie? Zapytamy inwestorów.

MICE nakręca(ło) inwestycje

Przed pandemią branża MICE była silnym impulsem rozwojowym dla wielu biznesów i miejskiej infrastruktury. Dziś mali i średni przedsiębiorcy z nią związani niepewnie patrzą w przyszłość. Czy samorządy zdały egzamin ze wsparcia branży w trudnych czasach? Jaka przyszłość czeka miastotwórcze projekty towarzyszące obiektom targowym? Jak bez przemysłu spotkań poradzi sobie miejska turystyka? Czy miasta mogą pomóc w odbudowie branży? - o tym będziemy dyskutować w trakcie debaty.

Przemysł spotkań woli wędkę od ryby

Podczas internetowej debaty zapytamy również o to, czy dotychczasowa pomoc rządowa jest wystarczająca względem potrzeb? Jaka powinna być jej skala i na czym powinna polegać ? Jak przetrwać kolejne miesiące z minimalnymi przychodami? Jak utrzymać załogi i dostosować swoją ofertę? Kiedy branża ma szansę się odbudować? Jak utrzymać potencjał tego rynku? Czy nadszedł czas na nowy model biznesowy? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy już 9 marca od 13.30 do 15.00.

