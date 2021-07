Branża MICE wciąż czuje się zamknięta

Jest duży popyt na firmowe wyjazdy zagraniczne i krajowe. Wśród klientów korporacyjnych widać dodatkowo nawarstwione potrzeby integracji zespołu, wymiany wiedzy, czy udziału w targach. Głównym hamulcem są globalne obostrzenia korporacji.

Strategia postępowania z osobami zaszczepionymi, niezaszczepionymi oraz ozdrowieńcami jest kluczowa dla całej turystyki w Polsce, ponieważ wszystko wskazuje na to, że nie będziemy działać po pandemii, lecz pomimo niej.

Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć: zaszczepisz się – będziesz mógł wyjechać na wakacje, pójść do restauracji czy uczestniczyć w konferencji lub kongresie. Jednak należy to zrobić teraz, tylko tak zachęcimy niezdecydowanych do szczepień.

Czy sektor incentive się odradza?

Łukasz Adamowicz, wiceprezes grupy BFC, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń: Z całego rynku MICE odradza się obecnie najbardziej dynamicznie. Jest duży popyt na firmowe wyjazdy zagraniczne i krajowe. Podobnie jak obecnie obserwowany wśród klientów indywidualnych odłożony popyt na podróże. Wśród klientów korporacyjnych dostrzegamy dodatkowo nawarstwione potrzeby integracji zespołu, wymiany wiedzy, czy udziału w targach.

Głównym hamulcem są globalne obostrzenia korporacji, ale jeżeli jest to tylko możliwe – przy spełnieniu wszystkich obostrzeń obowiązujących w danym kraju – to organizujemy wydarzenia. Zatem odradzamy się, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że jest to 20 proc. tego, co było w 2019 r. W porównaniu do targów czy kongresów, których w ogóle nie ma, to u nas coś się dzieje.

