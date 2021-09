Branża mierzy się z kryzysem, a Puro inwestuje. Rusza budowa nowego hotelu w sercu Warszawy

- Będziemy współpracować z absolutnie świetnymi projektantami i będziemy dążyć do tego, aby był to jeden z najciekawszych hoteli w Warszawie dla mieszkańców i podróżników, którzy szukają czegoś więcej niż tylko miejsca do spania - poinformował za pośrednictwem LinkedIn Rune Askevold, prezes zarządu Puro Hotels.

Kolejny obiekt hotelowy pod szyldem Puro będzie liczył 205 pokoi, co uczyni go jednym z większych hoteli tej sieci.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Marka z norwesko-polskim kapitałem kupiła projekt inwestycyjny od Strabag Real Estate. Nieruchomość przy ul. Canaletta 4 na warszawskim Śródmieściu została nabyta wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę.