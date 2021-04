Branża spotkań po spotkaniu z przedstawicielami rządu: Czas wrócić do pielęgnacji róż. MICE czeka na wsparcie

Prezydent Andrzej Duda, wicepremier Jarosław Gowin, minister Michał Dworczyk, minister Olga Semeniuk, minister Paweł Niedużak z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa spotkali się we wtorek na telekonferencji z reprezentantami branż zamkniętych, w tym reprezentantów Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether: Łukasza Adamowicza i Olgi Krzemińskiej/ SOIT, Krzysztofa Szadurskiego / IGHP, Beaty Kozyry i Tomasza Kobierskiego / PIPT oraz Katarzyny Gajek / PSBŚ.

• Prezydent RP: powrót branż zamkniętych do kondycji sprzed pandemii będzie długim procesem, potrzebna będzie dalsza systemowa pomoc ze strony państwa;

• Wicepremier Gowin: wskazana jest szybka realizacja intensywnego kalendarza odmrażania, z obiektywnymi i jasnymi kryteriami luzowania obostrzeń;

• Prezes PFR, Paweł Borys: „Mamy świadomość, że to nie jest koniec problemów, potrzebna jest mądra ścieżka wyjścia z pandemii i kontynuacji wsparcia przedsiębiorców na czas odbudowy”

• Minister Dworczyk: postęp narodowego programu szczepień daje nadzieję na szybki powrót do normalności, a szczepienie w zakładach pracy jest ważnym punktem planu na maj,

• Przedsiębiorcy branż zamkniętych: potrzebna jest strategia i stały dialog branż zamkniętych ze stroną rządową i wdrożenie konkretnych narzędzi pobudzających popyt i odbudowujących konkurencyjność rynkową polskich usług na tle Europy i świata.

Po raz pierwszy doszło do spotkania tak szerokiej reprezentacji branż zamkniętych oraz samorządu gospodarczego z kierownictwem instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za politykę gospodarczą Państwa.

Zarówno prezydent jak i wicepremier podkreślili w swoich wystąpieniach, że celem dialogu z gronem przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii jest jak najszybsze wypracowanie narzędzi pomocowych ułatwiających ich sprawny powrót do działalności, z uwzględnieniem specyfiki każdej z branż.

Minister Gowin przyznał na spotkaniu, że choć Polska przechodzi względnie suchą stopą przez pandemię w wymiarze gospodarczym, to ma on świadomość, że pomoc rządowa nie dotarła do wszystkich branż i nie zrekompensowała skali poniesionych strat, dlatego najpilniejsza wydaje się teraz szybka realizacja intensywnego kalendarza odmrażania, z obiektywnymi, jasnymi i przewidywalnymi kryteriami luzowania obostrzeń oraz sprawną komunikacją między stroną rządową a środowiskami przedsiębiorców.

