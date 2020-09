Branża spotkań szuka możliwości przetrwania

Branża spotkań to najdłużej „zamknięta” część gospodarki - straciła wydarzenia wiosny, a teraz traci także jesienne. Problem w tym, że już skończyły się wszelkie ochronne tarcze. Jak przetrwać kolejne miesiące z minimalnymi przychodami? Jak utrzymać załogi i uniknąć upadłości? Nad tym dyskutowali podczas sesji „Turystyka, hotelarstwo, MICE” w ramach EEC 2020 przedstawiciele przemysłu spotkań branży hotelarskiej, targowej i gmin, dla których tego typu działalność stanowi znaczną część przychodów.

- Mamy już w branży lockdown sześciomiesięczny i wiemy, że kolejne 6 miesięcy lockdownu mamy przed sobą. Ile firm przetrwa rok bez przychodów czy z przychodami na poziomie 20 proc.? – zauważył Wojciech Kuśpik, prezes zarządu grupy PTWP SA, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Uczestnicy sesji przypomnieli, że przemysł spotkań, segment MICE to branża jak wszystkie inne, która musi mieć przychody i koszty. Tymczasem przychody branży od wielu miesięcy są minimalne. - Dla branży MICE w marcu świat się zatrzymał i dla części firm stoi nadal. Prognozy mówią, że nawet przyszły rok jest jeszcze pod znakiem zapytania – zauważył Wojciech Kuśpik.

Branża stara się zwrócić uwagę rządu na swoje specyficzne problemy, wskazując na to, jak wielu ludzi jest zależnych od jej kondycji. To zespół naczyń połączonych, zbierający razem hotele, turystykę, targi, wydarzenia biznesowe i kulturalne – w sumie daje to 12,7 mln miejsc pracy i 15 proc. polskiego PKB.

Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego branży turystycznej, spotkań, rozrywki, przedstawiciel inicjatywy TUgether, poinformował, że branża stara się o zmniejszenie podatku VAT, jakim jest obłożona, co pozwoli zachęcać klientów niższymi cenami. – Ja bym na to nie liczył, bo premier Mateusz Morawiecki raczej nie widzi takiej możliwości – powątpiewał Wojciech Kuśpik. – Ministerstwo finansów twierdzi, że to możliwe – nie ustępował Bartosz Bieszyński.

Innym pomysłem na wsparcie branży jest bon targowo-konferencyjny. Miałby on mieć wartość 10 000 zł i być przeznaczony na udział firm MŚP w targach i konferencjach na terenie Polski. Tomasz Kobierski, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, prezes rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, powiedział, że rozłożony na trzy lata program miałby mieć w sumie wartość 1 mld złotych. Nawoływał też, aby polskie firmy zamiast jeździć na zagraniczne imprezy, zapraszały swoich kontrahentów do Polski. – Dałoby to element popytowy na przyszłość i pozwoliło branży przeżyć najgorszy okres – powiedział Tomasz Kobierski.

