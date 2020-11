Branża spotkań, turystyka, hotele i restauracje nie wyjdą z kryzysu przed marcem

Według badania Pracodawców RP w czwartym kwartale br. 51 proc. firm będzie ograniczać kadry. - Już 31 października w branży eventowej posypały się zwolnienia. Od miesiąca tak naprawdę jesteśmy w lockdownie, ponieważ hotele na podróżach służbowych, restauracje na wynosach i spotkania biznesowe dla pięciu osób - to zaledwie 10 proc. możliwości tych branż - mówi Łukasz Adamowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Branże zamknięte: wydarzeń, targów i spotkań, gastronomii, fitnessu i hoteli się zjednoczyły. Waszą petycję podpisało już ponad 2 tys. osób. Na chcecie zwrócić uwagę?

Łukasz Adamowicz, wiceprezes grupy BFC, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, członek Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń: Marcowa pomoc była skierowana do całego rynku, tymczasem pewne obszary gospodarki są mocniej dotknięte od innych. Celem tej petycji jest przedstawienie naszych postulatów, które wydają się zbieżne z tzw. dziesiątką premiera Morawieckiego, choć muszę dodać że brakuje nam szczegółów, a wiadomo, że często tkwi w nich diabeł. Chcemy też pokazać zarówno decydentom, jak i społeczeństwu, że pomoc na poziomie całej gospodarki nie pomoże turystyce, hotelom, przemysłowi spotkań czy biurom turystyki biznesowej, ponieważ skala spadków i długość trwania kryzysu jest zupełnie inna w tych obszarach.

Nastroje w tych sektorach zbadali ostatnio Pracodawcy RP.

Tak. Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej działające przy Pracodawcach RP opublikowało wyniki kolejnej edycji badania „Sytuacja Ekonomiczna Przedsiębiorstw w czasach koronawirusa”. Aż 22, 7 proc. respondentów reprezentowało firmy z branży „turystyka, hotele i restauracje”. Stanowili najliczniejszą grupę badanych. Ocena kondycji ich biznesów w skali od 0 do 10 wyniosła 2,4. Jest to drugi najniższy rezultat w czasie pandemii. Dla porównania – przedsiębiorcy reprezentujący usługi dla ludności ocenili swoją kondycję na 4,3, a przedstawiciele handlu na 6,0. To pokazuje, że kryzys należy rozpatrywać w kategoriach sektorowych.

Który postulat można nazwać kluczowym?

Na pewno umorzenie wiosennych dotacji PFR-u. Poza tym potrzebny jest drugi na nie nabór. Pod tym względem pomysł pokrycia 70 proc. kosztów stałych wydaje się dobrym rozwiązaniem.

Z tym że ten mechanizm ma objąć tylko małe i średnie firmy?

Tak, ale prawie 99 proc. biznesów w naszych branżach to nie są duże organizacje. Bardzo ważne jest również dofinansowanie miejsc pracy. Zwolnienie z ZUS-u i postojowe już nie wystarczy. Utrata kadr jest dramatem, więc liczymy na powrót do rozwiązań marcowych – dofinansowanie obniżonego do 80 proc. czasu pracy lub 50-procentowe przestojowe.

Co z kredytami?

Tak, to jest nadal nierozwiązany problem – uruchomienie płynności kredytowej, głównie dla firm scenotechnicznych, autokarowych czy agencji eventowych. Wciąż nie mogą one dostać kredytu obrotowego w żadnym z banków. Szukamy jakiegoś mechanizmu, który zgasi czerwoną lampkę w bankach i pozwoliłby dopłynąć tym firmom do końca kryzysu.

