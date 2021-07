Branża targowa chce przyspieszenia procedowania projektu ustawy odszkodowawczej

Po ponad półtora roku niebytu ich branży potrzebne jest im przede wszystkim zapewnienie stabilnej perspektywy: zarówno dla firm targowych, jak i dla wystawców, którzy zamierzają wrócić do wystawiania się na targach.

Komitet przypomina też, że apelował już wielokrotnie o stworzenie funduszu ubezpieczeń wystawców w przypadku odwołania imprezy targowej, jednak – jak dotąd – pozostaje to bez żadnego odzewu.

Przedsiębiorcy z branży targowej odliczają kolejny miesiąc pandemii, w którym de facto pozostają bez żadnych zleceń i właściwie – bez żadnej poważnej pomocy ze strony państwa. Niedawne nadzieje na powakacyjne odblokowanie zaburzyły wypowiadane coraz głośniej prognozy nadejścia kolejnej fali pandemii. Może ona zacząć się już w sierpniu. - W atmosferze kolejnych afer wywoływanych przez polityków – ustawy „LEX TVN”, niedostosowania się do wyroku TSUE czy zamieszania dookoła szefa NIK, przedsiębiorcy z szeroko rozumianej branży spotkań – targów, konferencji oraz eventów walczą o uratowanie swoich firm. Zupełnie jakby politycy, rządzący zapomnieli, że zarówno ich pensje, jak i środki, które hojnie rozdają na różne dziwne cele, pochodzą tylko i wyłącznie z podatków, które do budżetu Państwa wpłacają właśnie ci przedsiębiorcy – mówi Krzysztof Szofer z Komitetu Obrony Branży Targowej, który zastanawia się, jak wytłumaczyć dziś właścicielowi firmy świadczącej usługi projektowania i budowy stoisk targowych to, że mimo iż nie będzie mógł on wraz ze swoimi pracownikami podjąć żadnej pracy do września 2021 roku, to rządzący postanowili wstrzymać jakąkolwiek pomoc dla jego firmy już od maja. - W jaki sposób można argumentować pracownikom firmy organizującej konferencje i eventy, że nie pora w tej chwili na pomoc dla takiego przedsiębiorstwa, ale jest czas np. na pomysł finansowania odbudowy Pałacu Saskiego? Jak zrozumieć stanowisko Pani wiceminister Olgi Semeniuk przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, że branża dostała już wystarczające wsparcie i nie ma – według niej - potrzeby dalszego spotykania się w takim gronie? – pyta Krzysztof Szofer.