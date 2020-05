Branża targowa gotowa do startu. Padają konkretne terminy

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego apelują do Premiera Morawieckiego i rządu o odmrożenie targów w trzecim kwartale 2020 r. Branża proponuje restart w trzech etapach i podaje konkretne terminy.

W Polsce branża wciąż prowadzi dialog z resortem rozwoju. - Dzisiaj skierujemy pismo, m.in. do premiera Morawieckiego, w którym proponujemy restart targów w kilku etapach - mówi Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce.

W pierwszym etapie - już od czerwca br. - branża jest gotowa do organizacji kameralnych spotkań B2B, natomiast w drugim etapie, na początku września br., mogłyby ruszyć większe imprezy B2B, które pomogą rozruszać polską gospodarkę. - Wydarzenia wywołane pandemią osłabiły kondycję wielu podmiotów gospodarczych. Firmy będą poszukiwać nowych kontaktów, kolejnych kontrahentów i partnerów biznesowych - wyjaśnia prezes Targów Kielce.

Proponowany przez branżę termin restartu imprez B2C to listopad br. - Jesteśmy świadomi wszystkich ograniczeń i dobrze przygotowani do zachowania wszystkich procedur bezpieczeństwa. Od kilku miesięcy dysponujemy systemem informatycznym pozwalającym na rejestrację online, powierzchnia hal pozwala na spełnienie wymogu dystansu (4 mkw. na jedną osobę - przyp. red.), ponadto planujemy zapraszać zwiedzających na jeden dzień, by równomiernie rozłożyć odwiedzalność.

Świat już startuje

Zdaniem prezesa Targów Kielce, szanse są duże, jeśli weźmie się pod uwagę aktualną sytuację w kraju. - Ruszyły galerie handlowe, przestrzenie publiczne zapełniają się ludźmi - wylicza. - Nasze wiodące ośrodki targowe są gotowe organizować imprezy nawet dla kilkunastu tys. osób. Biorąc pod uwagę fakt, że powierzchnia hal targowych liczy dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych, jesteśmy w stanie kontrolować zagęszczenie i utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa bez najmniejszych problemów.

Pozytywnym sygnałem dla branży jest również wiadomość o planach lub realnym odmrożeniu na dwóch największych rynkach targowych na świecie.

- W chińskich targach motoryzacyjnych, które odbyły się w zeszłym tygodniu, uczestniczyło około 50-60 tys. osób. Impreza została zorganizowana przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny - mówi Andrzej Mochoń. - W Niemczech pierwsze imprezy targowe będą mogły wystartować pod koniec maja.

