Branża targowa poza czterema etapami odmrażania gospodarki

- Polskie targi B2B powinny ruszyć w miarę możliwości, jak najszybciej – mówi Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego i zauważa, że remedium na problemy z powrotem polskiej gospodarki na właściwe tory oraz na obecną trudną sytuację polskich firm, nie tylko branży targowej, może stać się właśnie sukcesywne odmrażanie targów, począwszy od organizowanych w formule B2B, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - tak, aby pierwsze imprezy mogły rozpocząć się od 1 września 2020 r. i aby jeszcze w tym roku wsparły polskie przedsiębiorstwa w odzyskaniu swojego miejsca na polskim i światowym rynku.

- Targi branżowe (B2B) nie są imprezami masowymi. Służą mniejszej społeczności biznesowej, którą można monitorować i zarządzać w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa na targach – zaznacza Beata Kozyra. Cały czas nie wiadomo jednak, kiedy będą mogły ponownie ruszyć, a przede wszystkim – co o tym myśli rząd.

To, jak szybko ruszą pierwsze targi w Polsce, jest istotne z 2 powodów. Po pierwsze, przemysł targowy jest kluczowy dla odbudowy całej gospodarki kraju. Targi branżowe (B2B) to najważniejsze narzędzie komunikacji biznesowej, tak dla MŚP, jaki i dużych firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Imprezy targowe pozwolą bowiem powrócić firmom do gry i kontynuować działalność gospodarczą. Poświęcone poszczególnym branżom imprezy targowe to najszybszy motor ożywienia gospodarczego. To dla polskich firm szansa na odzyskanie klientów, a dla polskich produktów – nabywców. Stanowią mechanizm umożliwienia naszym przedsiębiorcom powrotu na arenę krajową i międzynarodową, w efekcie poprawiając pozycję naszego kraju na światowej mapie biznesu, a także swoją własną kondycję ekonomiczną. - Jeśli narzędzie, jakim są tragi nie zostanie wykorzystanie do odbudowy polskiej gospodarki, Polska cofnie się gospodarczo co najmniej o 10 lat, a wypracowana przed epidemią pozycja polskich firm i ich produktów ulegnie gwałtownej i bardzo trudnej do odrobienia degradacji – ostrzega Beata Kozyra i wskazuje, że rządy innych krajów europejskich, także tych z naszego regionu, okazały się w pełni świadome siły targów branżowych w ratowaniu ich gospodarek. Tamtejsi decydenci, i to już często niemal na samym początku trwającej obecnie epidemii, zapowiedzieli konkretną pomoc właśnie dla branży targowej. Stąd kierowane dziś do polskich władz przez Izbę pytanie: - Kiedy będą mogły być uruchomione pierwsze polskie imprezy targowe B2B, przy założeniu, że zostaną wdrożone stosowne procedury bezpieczeństwa „antywirusowego”? Warto w tym miejscu dodać, że Polska Izba Przemysłu Targowego opracowała propozycję procedur zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnikom targów.