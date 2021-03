Branża targowa straciła już dwa miliardy zł. Na wsparcie może liczyć tylko 10 proc. firm

Krajowy Plan Odbudowy powinien służyć najbardziej poszkodowanym przez wywołany pandemią kryzys branżom, na których do niedawna opierał się rozwój polskiej gospodarki – uważa Komitet Obrony Branży Targowej i przyznaje, że jedną z takich branż jest tzw. przemysł spotkań. Do niego należą branżowe targi.

Komitet Obrony Branży Targowej przypomina, że Krajowy Plan Odbudowy to program, którego głównym celem jest wyjście polskiej gospodarki ze spowodowanej pandemią zapaści, a jego główne filary zgodne są z wyznaczonymi przez Unię Europejską celami długookresowymi. - Stąd właśnie mowa o cyfryzacji czy rozwiązaniach zielonych. W prezentowanym projekcie wiele jest szumnych, a do tego okrągło brzmiących zapowiedzi. Znacznie gorzej z konkretami dotyczącymi pomocy dla setek tysięcy firm, na których przecież opiera się funkcjonowanie polskiej gospodarki – stwierdza Komitet i pyta: - Czy środki z Planu pójdą na zasilenie wielkich państwowych firm zamiast na wsparcie wielu małych i średnich?

Pytanie to opiera na znajdujących się w projekcie Planu założeniach.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Generalnie zarysowane cele czy zapowiedzi ogromnych, „pokoleniowych”, inwestycji sugerują pominięcie i zostawienie samym sobie tysięcy małych i średnich firm będących często głównym motorem wzrostu w poszczególnych regionach Polski. Dotyczy to branży targowej i kooperujących z nią meblarskiej, metaloplastycznej czy spedycyjnej – mówi Krzysztof Szofer z Komitetu Obrony Branży Targowej. Dodaje, że jeszcze niedawno targi dosłownie kwitły, a regiony, w których były cyklicznie organizowane, żyły właśnie dzięki branżowym imprezom targowym. Tak było np. w Wielkopolsce, w Świętokrzyskim czy Pomorskim. Dziś jednak to już zamierzchła historia. - Do marca 2020 roku przemysł targowy przyciągał kontrahentów z całego świata, a rządzący każdej opcji grzali się w jego blasku, chwaląc się sukcesami polskiej gospodarki – przypomina Krzysztof Szofer, dodając, że wiele z około targowych firm z naszego kraju wyrobiło sobie w Europie bardzo silną pozycje porównywalną np. z przedsiębiorstwami zajmującymi się spedycją ciężarową. Dlatego cały czas ogromne zdziwienie przedsiębiorców także z tej branży budzi brak pomocy dla targów. – Ich organizacja opiera się o przygotowania dokonywane przez tysiące mniejszych firm, które projektują i budują stoiska targowe, a także ich kooperantów – zauważa Krzysztof Szofer i wskazuje, że takie przedsiębiorstwa funkcjonujące w Niemczech, jak i wszystkie inne firmy, otrzymały od swojego rządu pomoc ogólną, dla której głównym kryterium był tylko spadek przychodów, a w styczniu dodatkowo zaczęły dostawać środki z tzw. pomocy sektorowej. Na jej przyznanie zgodziła się Komisja Europejska.

1

2

3