Branża targowa w lepszych nastrojach, ale na odbicie trzeba jeszcze poczekać

Firmy targowe rozpoczęły odbudowę swojej kondycji finansowo-produktowej. Większość firm prognozuje powrót do poziomu sprzed pandemii w ciągu 3 lat – przewiduje Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Cieszymy się z wyników ostatnich miesięcy, ale do pełnego optymizmu jest nam daleko – podsumowuje sytuację branży Beata Kozyra.

Widzimy jednak pozytywny trend, jeśli chodzi o powrót wystawców zagranicznych – odnotowuje Filip Bittner, wiceprezes Grupy MTP.

Firmy targowe przygotowują kolejne imprezy, mając na uwadze możliwość przywrócenia restrykcji.

- Odbyły się i takie wydarzenia, na których frekwencja znacząco przewyższała poziomy z lat sprzed pandemii. To pokazuje, że spotkania twarz w twarz nadal są potrzebne i stanowią podstawę nawiązywania kontaktów i budowania relacji biznesowych – uważa Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Z kolei, zdaniem Filipa Bittnera, wiceprezesa zarządu Grupy MTP, widoczna jest dziś mocna potrzeba uczestnictwa w targach ze strony zwiedzających. - Nie można jednak mówić jeszcze o powrocie do poziomu sprzed pandemii – twierdzi Filip Bittner. Jak wskazuje, sytuacja na rynkach finansowych i surowców oraz konsekwencje spowodowane wojną w Ukrainie, powodują obecnie szukanie oszczędności.

Targi po staremu, choć z mniejszą frekwencją

Wbrew prognozom, wciąż najpopularniejsza pozostaje tradycyjna forma imprez targowych.

- Widoczna jest mocna potrzeba uczestnictwa w targach ze strony zwiedzających- zauważa Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP, choć – jak zwraca uwagę Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego - w czasie pandemii pojawiło się sporo wydarzeń targowych online. - Jednak wiele wskazuje na to, że nie są one, póki co, w stanie zastąpić wydarzenia stacjonarne. Z pewnością staną się jakkolwiek dobrym uzupełnieniem targów tradycyjnych tworząc coraz popularniejsze hybrydy i rozszerzając targi tradycyjne o rzeczywistość wirtualną – prognozuje Beata Kozyra.

Zdaniem Filipa Bittnera, nie można jednak mówić jeszcze o powrocie do poziomu sprzed pandemii, gdy w 2019 roku frekwencja ogółem wynosiła 856 648 osób. - Zdecydowanie wolniej na powrót do promocji na targach decydują się wystawcy. Sytuacja na rynkach finansowych i surowców oraz konsekwencje spowodowane wojną w Ukrainie powodują szukanie oszczędności – takie główne przeszkody zakończonego właśnie okresu targowego dostrzega Filip Bittner.

Przełomowy luty

Beata Kozyra wskazuje drugi miesiąc tego roku jako przełomowy w organizacji imprez.

- W lutym 2022 r. ponownie zapełniły się ośrodki targowe. Powróciły stałe wiosenne pozycje z listy wydarzeń targowych i pojawiły się też zupełnie nowe - mówi i podkreśla, że pomimo obaw co do frekwencji, była ona na przyzwoitym poziomie od 65-85 proc. w porównaniu do roku 2019.

Beata Kozyra zauważa też nowe, pozytywne sygnały.

- Jednak odbyły się i takie wydarzenia, na których frekwencja znacząco przewyższała poziomy z lat sprzed pandemii. To pokazuje, że spotkania twarz w twarz nadal są potrzebne i stanowią podstawę nawiązywania kontaktów i budowania relacji biznesowych – twierdzi prezes zarządu Izby.

Znaczącym czynnikiem, który przyczyniał się do zwiększenia popularności imprez targowych okazywało się osłabienie pandemii. Jak wskazuje bowiem Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, a zarazem prezes Grupy MTP, luzowanie obostrzeń, a w końcu zniesienie obowiązku noszenia maseczek całkowicie przywróciło społeczną potrzebę spotkań. - Wypełnione hale targowe i kongresowe przypominały czasy przedpandemiczne. Nie udało się, co prawda, odbudować frekwencji z roku 2019. Można bardzo ogólnie oszacować – zależenie od rodzaju wydarzenia – że frekwencja wynosi obecnie między 65 a 85 proc. w stosunku do lat ubiegłych, kiedy pandemii nie było jeszcze na horyzoncie – ocenia Tomasz Kobierski, którego zdaniem to dobry prognostyk jesiennego programu, jednak tutaj –jak zastrzega - należy być ostrożnym optymistą. - Nie wiemy bowiem, czy w związku z jesiennym sezonem grypowym nie powrócą również obostrzenia sanitarne – ostrożnie przewiduje prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Nastroje lepsze, z ostrożnością

Swoje wakacje branża rozpoczęła w wyraźnie lepszym nastroju niż miało to miejsce jeszcze na początku sezonu 2021/22.

- Cieszymy się z wyników ostatnich miesięcy, ale do pełnego optymizmu jest nam daleko. Z jednej strony biznes potwierdziła, że potrzebuje targów, z drugiej strony nie wiemy, czego można się spodziewać w związku z jesiennym sezonem grypowym i… covidowym – deklaruje Beata Kozyra.

Podkreśla przy tym, że będąc realistami, firmy targowe przygotowują kolejne imprezy, mając na uwadze możliwość przywrócenia restrykcji. - Polskie firm targowe są bardzo dobrze przygotowane do organizacji imprez w reżimie sanitarnym, co udowodniły w roku 2021. Jednak reżim, zwłaszcza dotyczący liczby osób mogących wziąć udział w targach, będzie miał wpływ na ich opłacalność – uważa prezes zarządu Izby.

Beata Kozyra zaznacza, że pomimo obaw, firmy targowe mają więc kalendarz jesienny już wypełniony.

Dłuższy powrót

W tym roku, jak się spodziewa, czeka nas jeszcze wiele ciekawych wydarzeń.

- Firmy targowe rozpoczęły odbudowę swojej kondycji finansowo-produktowej. Większość firm prognozuje powrót do poziomu sprzed pandemii w ciągu 3 lat – przewiduje Beata Kozyra. Zwraca przy tym uwagę, że na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych do poziomu z 2019 będzie miało wpływ kilka czynników. - Oprócz obostrzeń związanych z ewentualnych powrotem pandemii, z całą pewnością będzie to wzrost kosztów pracy, paliwa oraz energii oraz wzrastający poziom inflacji – wylicza prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Według niej dużym wyzwaniem dla firm targowych w odbudowie kondycji będzie również zbyt mała - na dzień dzisiejszy - liczba specjalistów, wielu odeszło lub zostało zwolnionych w związku z ponad 18 miesięcznym przestojem branży. - Aż 55 proc. przedsiębiorstw zamierza w roku 2022 zatrudniać nowych pracowników – kreśli najbliższe plany Beata Kozyra.

Początek nadchodzącego sezonu targowego – już 1 września.