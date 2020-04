Branża turystyczna apeluje do ministrów w sprawie Tarczy 2.0

"Wszystkie branże, które reprezentujemy, jako pierwsze otrzymały cios gospodarczy (luty 2020r.) i ze względu na specyfikę naszych usług, będziemy niestety ostatnim sektorem, który będzie miał jakiekolwiek szanse na realne “podniesienie się”. Nie jesteśmy usługodawcą, który może sprawnie zamknąć i otworzyć swój biznes bez uszczerbku zarówno finansowego, jak i w zasobach ludzkich. Co więcej, nasi klienci (zarówno indywidualni, jak i biznesowi) przełożyli i przekładają aktualnie ponad 90 proc. swoich zleceń na okres jesienny, który jak wszyscy wiemy ze względu na epidemię może wręcz przeciągnąć się do roku 2021. Mamy też poważne obawy o decyzje zakupowe konsumentów w dobie kryzysu ekonomicznego.W związku z powyższym, z nadzieją i optymizmem, przyjęliśmy rozpoczęcie prac nad tzw. tarczą antykryzysową. Dziękujemy w tym miejscu za zarówno osobiste zaangażowanie Pani Minister, jak i Pani zespołu. Widzieliśmy i wiemy ile wysiłku kosztowały Państwa te prace, bardzo to szanujemy" - pisze sztab kryzysowy.

"Doceniamy również, że nasze propozycje zostały przez Państwa częściowo uwzględnione,m.in: zwrot / wymiana na voucher za rezygnację w udziale w wydarzeniu, usprawnienia w zwrocie VAT, czy modyfikacja split-payment. Niemniej jednak, pozostałe rozwiązania jak m.in. abolicja ZUS tylko dla mikroprzedsiębiorstw, dopłata do wynagrodzeń w wysokości 40 proc średniego krajowego wynagrodzenie, czy też jednorazowe świadczenie w wysokości 2 000 zł dla osób prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą / pracujących na umowę zlecenie / dzieło, są daleko niewystarczające i przede wszystkim nie odpowiadające realnym potrzebom naszych przemysłów.W rezultacie,niestety wiele naszych branżowych przedsiębiorstw nie miało innego wyboru jak tylko w ostatnich dniach marca zredukować liczebność swoich zespołów czasem nawet o 70 proc. oraz obniżyć wynagrodzenie pozostałym pracownikom o nawet 50-60 proc. Co ważne, w tym momencie, każdy z przedsiębiorców w naszych branżach korzysta już z tzw. “oparów” środków obrotowych. Reasumując, bez większego niż do tej pory i sprawniejszego zaangażowania w tym zakresie ze strony instytucji państwa, nasze dalsze rynkowe istnienie po prostu nie będzie możliwe w perspektywie najbliższych kilku miesięcy (max 3-4). Pamiętajmy również, że upadek polskich firm otwiera nasz rynek na zagraniczną penetrację, szczególnie pod kątem podmiotów, które otrzymują np.: w Niemczech wysokie dotacje państwowe w sytuacji kryzysu (np. TUI -1,8 mld EUR) i mogą z łatwością przejąć polskie przedsiębiorstwa, bazujące tylko na swoich źródła finansowania" - podsumowuje sztab w liście do ministrów.