Branża turystyczna rozmawia o wsparciu

Premier Emilewicz zapewniła nas, że niedługo projekt ustawy regulującej funkcjonowanie Airbnb zostanie przekazany do konsultacji wszystkim interesariuszom.fot. Shutterstock









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 03 lip 2020 08:33

Przedłużenie dopłat do wynagrodzeń dla całej branży turystycznej, systemowe rozwiązania, ustawa regulująca sytuację Airbnb w Polsce oraz odmrożenie obostrzeń dotyczących organizacji konferencji w hotelach - to tylko część tematów poruszonych podczas kolejnego spotkania na szczycie branży turystycznej z resortem rozwoju. Na zaproszenie Premier Emilewicz dołączyli do pozostałych gości między innymi przedstawiciele pilotów i przewodników wycieczek, jak również oddolnej inicjatywy ratowania turystyki.