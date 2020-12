Branża turystyczna w górach mówi stanowcze "nie" zamknięciu hoteli

fot. Pixabay









Autor: polskatimes.pl

Dodano: 21 gru 2020 10:38

Decyzja rządu o tym, że od 28 grudnia do 17 stycznia mają być zamknięte hotele, pensjonaty i kwatery prywatne, a także stoki narciarskie mocno rozgoryczyła górali. Branża turystyczna w górach liczyła bowiem mocno, że uda im się zarobić w zimie, by móc dotrwać do lata. Zamknięcie hoteli i stoków na najbliższe tygodnie może doprowadzić do fali bankructw na Podhalu - podaje polskatimes.pl.