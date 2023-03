Sören Hartmann, prezes Stowarzyszenia Niemieckiej Turystyki (BTW) jest zdania, że turystyka musi się zmienić. Jego zdaniem w przyszłości nacisk powinien zostać położony na tworzenie wartości miejsc docelowych, jak i wartości dla podróżnych.

Oznacza to, że podróżni będą musieli przyzwyczaić się do płacenia więcej za swoje wakacje, jednocześnie korzystając z bardziej interesujących doświadczeń w miejscu docelowym.

Dr Eduardo Santander, dyrektor Europejskiej Komisji ds. Podróży (ETC), uważa, że w odbudowie wyników rynku turystycznego nie chodzi o powrót do przeszłości, ale o teraźniejszość i przyszłość.

Europa ma do odegrania ważną rolę w globalnej turystyce, co pokazało wprowadzenie ogólnoeuropejskiej karty szczepień przeciwko COVID - wyjaśnia Dr Eduardo Santander, ETC.