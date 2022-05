Brenna: Czy na Hali Jaworowej stanie nowoczesny hotel? Dziś kolejna sesja nadzwyczajna Rady Gminy w tej sprawie

Inwestycja spółki Green Mountain Investments na Hali Jaworowej przewiduje powstanie kilku obiektów, budowanych etapami.

Nie więcej niż 10 proc. terenu Hali Jaworowej zostanie przeznaczone pod zabudowę.

Kluczowym założeniem projektu i ambicją właściciela terenu jest zachowanie krajobrazu Hali.

Całe 34 ha prywatnego terenu nadal pozostanie ogólnodostępnym terenem rekreacyjnym, nastawionym na aktywności rodzinne również dla turystów spoza bazy hotelowej inwestora.

PIanowana inwestycja nie leży na obszarze Natura 2000.

Gmina ma szansę stać się największym beneficjentem ruchu turystycznego w regionie.

Podatki i opłaty klimatyczne od pierwszego z zaplanowanych obiektów mogą dać gminie roczny dochód w wysokości ponad 1 mln zł.



Dochód pozwoli gminie Brenna zlikwidować deficyt budżetowy, który na rok 2020 r. wyliczono na kwotę 1,8 mln zł.

Brenna to urocza, górska miejscowość, położona po sąsiedzku z gminami takimi jak Wisła, Szczyrk i Ustroń. Społeczność lokalna od lat żyje nadzieją, że któregoś dnia również Brenna będzie mogła zaistnieć na turystycznej mapie Polski. Ale - w odróżnieniu od sąsiadów - gmina nie ma bazy noclegowej z prawdziwego zdarzenia. Oferta dotycząca aktywności zimowych w Brennej także jest bardzo słaba. – Gmina ma jeden hotel na 150 miejsc noclegowych. Znaczące imprezy to zwykle zapytania o ofertę dla grup na 200 - 220 gości. I przegrywamy bazą noclegową. A korzystają na tym Szczyrk i Wisła – mówi Jerzy Pilch, wójt gminy Brenna.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Panorama Centrum Brennej, fot z Archiwum OPKiS

Jest pozwolenie, nie ma Natury

Wbrew temu, co można usłyszeć, planowana w Brennej inwestycja spółki Green Mountain Investments wcale nie leży na obszarze Natura 2000. Na terenie objętym tym programem są za to zlokalizowane inne realizacje, położone w gminach sąsiedzkich. Bo na terenie objętym programem Natura 2000 oczywiście można inwestować. Trzeba tylko spełnić dość restrykcyjne obwarowania i przyjąć na siebie dodatkowe obowiązki, wyznaczone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

W przypadku kompleksu Hali Jaworowej zdaniem wójta nie ma to zastosowania. Mimo to inwestor przygotowuje wiele rozwiązań proekologicznych, które towarzyszą inwestycji. Tymczasem w sieci aż huczy, że inwestor nie ma pozwolenia na budowę, a inwestycja to naginanie prawa.

- Inwestor działa na podstawie prawomocnego Pozwolenia na Budowę pierwszego z obiektów kompleksu – mówi Jerzy Pilch. I dodaje: - Działania prowadzone są w otoczeniu legalnych instytucji i podmiotów, w ramach i na podstawie obowiązującego prawa. Inwestor komunikuje się z radnymi i poprzez radnych. To oni są przedstawicielami demokratycznej władzy, wybranymi przez lokalną społeczność. Mają społeczny mandat do podejmowania ważnych dla gminy decyzji. Sama realizacja inwestycji podlega nadzorowi odpowiednich instytucji publicznych. Zarzuty są nieprawdziwe. Nie potrzebujemy awantury. Chcemy merytorycznej dyskusji o przyszłości Brennej i o najlepszych rozwiązaniach dla jej mieszkańców na nadchodzące lata.

Przełęcz Karkoszczonka, fot z Archiwum OPKiS

Zrównoważony obieg wody, niska emisyjność

Kompleks na Hali Jaworowej przewiduje powstanie kilku obiektów hotelowych i innych, w kilku etapach. Inwestor liczy, że będą mogły powstać wyciągi narciarskie, ale również takie dla mniej sprawnych turystów – małych dzieci i starszych osób. Wójt zna dokumenty. Twierdzi, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i z najlepszymi praktykami dbałości o przyrodę. Spółka Green Mountain Investments, właściciel terenu, już od dłuższego czasu prowadzi badania oceniające oddziaływanie planowanych realizacji na środowisko naturalne. - To jest jeden z niezbędnych elementów procedowania uchwalania planu - podkreśla wójt.

Chłodna i rzetelna ocena merytoryczna zdecyduje, czy, co i dokładnie na jakich zasadach powstanie na Hali Jaworowej. Ale zdaniem wójta już wyraźnie widać, że działania inwestora obejmują dbałość o zieleń i zachowanie jej właściwego udziału na terenie planowanej inwestycji.

W procesie planowania respektowane są wszelkie istniejące wytyczne związane z ochroną środowiska, takie, jak zasady zrównoważonego obiegu wody czy niska emisyjność obiektów. Zastosowane będą proekologiczne materiały: drewno, szkło i zielone dachy. – Przecież ta inwestycja to nie żadna samowolka budowlana. Całość podlega ścisłemu reżimowi prawnemu, a inwestor musi działać na podstawie prawa i z poszanowaniem zasad – mówi wójt.

Widok z Błatniej, fot z Archiwum OPKiS

Marzenia kontra rzeczywistość

Oczekiwania społeczności lokalnej, żeby Brenna była traktowana jak Ustroń, Wisła albo Szczyrk są w gminie ogromne. Przygotowania do zmian, które właśnie mają zachodzić w gminie trwały od 2014 roku. Swoje dzisiejsze działania inwestor poprzedził gruntowną, merytoryczną analizą biznesową. Przeprowadził kompleksowe badania i rzetelnie sprawdził możliwości rozwoju miejsca i inwestycji na przestrzeni kolejnych lat. - I pierwszy raz to Brenna ze swoim potencjałem rozwoju wygrała z gminami ościennymi – mówi Jerzy Pilch.

Jeszcze zanim cały projekt się zaczął, jesienią 2021 r. przedstawiciele spółki Green Mountain Investments spotkali się z Radą Gminy. Wprost zapytali radnych, czy życzą sobie rozwoju gminy, czy może zachowania status quo. Z sali padały różne pytania, na które właściciel terenu i inwestor odpowiadał. To był ten czas, że każdy miał prawo podzielić się wątpliwościami. Wysłuchać i przemyśleć odpowiedzi. Rozwiać lub potwierdzić swoje obawy. Zastrzeżeń nie było.

Procedura zaczęła się toczyć. I wtedy konieczna okazała się korekta w studium zagospodarowania przestrzennego. Większością głosów Rada podjęła uchwałę o modyfikacji. Na mniej. Nie na więcej.

I to jest właśnie ten dzień, kiedy po latach oczekiwania na szansę dla gminy wójt jako organ wykonawczy ma już wszystko, czego potrzebuje. I wtedy pojawia się internetowy hejt.

Trzy Kopce Wiślańskie, fot z Archiwum OPKiS

New is always better

Brak działania to brak rozwoju. Inwestycja to zawsze jest zmiana. Zawsze budzi różne emocje. Zwłaszcza taka inwestycja, jak tutaj: o skali dotąd w Brennej nie znanej. Ale zmiana to na tym świecie jedyna szansa na lepsze. Jest otwarciem nowych możliwości dla ludzi. Powoduje naturalny rozwój wszystkich dziedzin aktywności wspólnoty lokalnej.

Przyszłości Brennej nie da się oddzielić od rozwoju branży turystycznej. Hotele przyciągają gości i pozwalają tworzyć siatkę usług komplementarnych. Lokalny biznes dostaje impuls do rozwoju. Goście kochają regionalne restauracje, rodzinne sklepiki, unikalne usługi i wszystko, co związane z tradycjami i miejscem. Cenią produkowaną na miejscu, ekologiczną żywność.

Żeby to wszystko rozwinąć, będzie potrzeba korzystania z usług firm budowlanych i transportowych. A kiedy goście już przyjadą, będą potrzebowali usług serwisowych, wypożyczalni sprzętu sportowego. Będą chcieli korzystać ze wszystkiego tego, co łączy się z organizacją czasu wolnego i obsługą ruchu turystycznego. - Tak to działa wszędzie - podkreśla bezradny wójt.

Wierza widokowa na Starym Groniu, fot, Archiwum OPKiS

Kasa wprawia w ruch ten świat

Wójt zwraca uwagę, że nowe hotele to dodatkowe dochody do budżetu gminy. Dochody, które w przypadku tej konkretnej inwestycji mogą wynieść nawet ponad 1 mln zł od jednego tylko obiektu. Inwestor zaplanował 3 budynki po 4 kondygnacje. Dla Brennej oznacza to, że planowana inwestycja jest w stanie pokryć cały jej deficyt budżetowy. A deficyt gminy Brenna w 2020 r został wyliczony na kwotę 1,8 mln zł.

Środki publiczne w budżecie zamiast rosnącej dziury w kasie gminy to szansa na aktywność dla wójta. Jerzy Pilch deklaruje, że pieniądze chciałby wydawać na konieczne i potrzebne mieszkańcom inwestycje lokalne. Na przykład w ekologiczne technologie dla czystego powietrza w Brennej: na wymianę kopciuchów. Znana jest jakość powietrza w regionie, nazywanym stolicą smogu. Sytuacja odstrasza turystów i szkodzi mieszkańcom.

Wójt widzi także szansę na realizację celów społecznych i socjalnych, takich jak na przykład dopłaty do wyżywienia dzieci w przedszkolach i szkołach.

Fundusze zewnętrzne dla gminy też będzie łatwiej pozyskać. Widząc podejmowane działania, instytucje chętniej będą je wspierać i inwestować środki pomocowe w rozwój infrastruktury. A to poprawi jakość życia mieszkańców.

Bacówka na Hali Jaworowej, fot. Archiwum OPKiS

Turyści przez okrągły rok

Proponowana gminie budowa centrum turystycznego Brennej, z przeznaczaniem dla obsługi ruchu turystycznego, to też jeden z kawałków wspierających inwestycję. Sprawdzony mechanizm, działający we wszystkich miejscach, które postawiły na turystykę i na rozbudowę bazy: w Szczyrku, Wiśle, Ustroniu, Szklarskiej Porębie, Białce Tatrzańskiej, Świeradowie i w Karpaczu. Wójt pyta zatem, dlaczego nie w Brennej?

Statystyki mówią, że budżet gminy z tytułu opłaty lokalnej zyskuje niespełna 50 tys. zł rocznie. To oznacza, że dziennie w Brennej nocuje tylko 70 turystów.

Beskidzki Dom Zielin Przytulia, fot. archiwum OPKiS.jpg

W porównaniu do gmin ościennych Brenna od lat jest w zapaści. Nie potrafi i samodzielnie już nawet nie jest w stanie konkurować ze sławnymi sąsiadami.

– Mam poczucie, że odniesiemy większe korzyści ekologiczne i ekonomiczne, gdy zaczniemy inwestować w ekologiczne rozwiązania i właściwą infrastrukturę – mówi wójt.

Odnosząc się do pomysłu "zabetonowania" hali mówi: - Przecież turyści mają tu przyjeżdżać nie po to, by siedzieć w hotelowym pokoju. Przyjadą, aby zwiedzać i eksplorować okolice. Korzystać z dostępnych usług i towarów , spędzać z nami czas na powietrzu przez okrągły rok. Cały rok mogą dawać mieszkańcom pracę. Zostawiać w gminie pieniądze.

Mniej znaczy więcej

Kluczowym założeniem projektu i ambicją właściciela terenu jest zachowanie wspaniałego krajobrazu. Hala Jaworowa i jej okolica to podstawowa zaleta tego miejsca i główna atrakcja dla turystów. Dlatego cała zabudowa kompleksu ma się łagodnie wtopić w istniejący krajobraz.

Projekt przygotowała pracownia Q2, dla której architektura jest pasją i sztuką tworzenia. Zespół ma doświadczenie w projektowaniu obiektów zrównoważonych. Tworzy z szacunkiem dla ekologii i z dbałością, by gotowe obiekty wtapiały się w panoramę gór. Pracownia deklaruje, że kompleks jest stworzony w poszanowaniu dla pomników przyrody Polany Kotarskiej i jej otoczenia. I być może jest to jedyny tak dobrze przemyślany architektonicznie obiekt w tej okolicy.

Do tej pory Brenna nie wypracowała sobie żadnej charakterystycznej zabudowy, do której można by nawiązać projektując nowe budowle. Dlatego architekci brali wzór ze światowej klasy górskich kurortów, w których hotele znikają dla oka w górskich halach. To najlepsze architektoniczne wzorce: obiekty stojące w górskich parkach narodowych Austrii, Włoch, Japonii, Szwajcarii czy też Francji. Właśnie te realizacje były kluczowymi inspiracjami przy wyborze koncepcji rozbudowy.

- To przemyślana i piękna zabudowa, a nie betonowy relikt przeszłości. W skali Brennej, Ustronia, Wisły czy Szczyrku projektowi na pewno nie można zarzucić braku stylu, klasy czy racjonalności – mówi wójt.

Chlebowa Chata, fot. archiwum OPKiS

Ogólnodostępny teren rekreacyjny

Z 34 ha powierzchni Hali Jaworowej inwestor – zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami – chce zabudować maksymalnie 10 proc., i to włącznie z infrastrukturą drogową. - Ale być może będzie to jeszcze mniejszy procent terenu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wciąż ma coś do powiedzenia - przypomina Pilch. I rzeczywiście: Dyrekcja może zgłosić swoje zastrzeżenia i zadecydować, że nie wyraża zgody na inwestycję w takim wymiarze.

Jednak - co by się nie stało - reszta terenu, pozostała po zabudowaniu tych maksymalnych 10 proc. prywatnego terenu Hali Jaworowej, niewątpliwie zostanie pozostawiona jako ogólnodostępny teren rekreacyjny, zorientowany na aktywności rodzinne. Dlatego zdaniem wójta nie można mówić o zabetonowaniu Polany.

Władze gminy na kwietniowej, nadzwyczajnej sesji Rady, podjęły uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz". Studium pozwala na budowę na Hali Jaworowej "całorocznej rodzinnej bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej obsługującej przede wszystkim mieszkańców metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej, ale też gości z innych części Polski i zza granicy’. Dobra inwestycja jest Brennej potrzebna.

Amfiteatr w Parku Turystyki, fot. archiwum OPKiS

Slow life pod buczyną

Zdaniem wójta zaproponowany sposób zagospodarowania terenu współgra ze swobodnym wypoczynkiem i ideą slow life, jakie Brenna już dziś oferuje turystom. Szlaki rowerowe, ścieżki turystyczne i tereny biegowe zimą zamienią się w szlaki do narciarstwa biegowego. Wszystko będzie swobodnie rozplanowane na stoku Polany. A obszar w dużej mierze pozostaje naturalnym pastwiskiem dla owiec i miejscem kultywowania regionalnych tradycji pasterskich. Nie może być inaczej, bo flora tego miejsca to unikatowe pomniki przyrody.

Nowoczesna baza noclegowa jest podstawą – również finansową - do stworzenia wyciągów narciarskich ze stacjami, ale już w kolejnych etapach inwestycji. Bo inwestycja Green Mountain Investments to projekt rozwoju turystyki w Brennej przewidziany na wiele lat.

Kolejne fragmenty będą realizowane wraz ze wzrostem potrzeb i zainteresowań gości, którzy pojawią się na tym terenie. Z informacji wójta wynika, że inwestor nie zamierza w zasadzie wyciąć żadnego drzewa. Na pewno zostaną zachowane wszystkie stare, znane wszystkim pomniki przyrody na Polanie Jaworowej. Polana – mimo, że prywatna – będzie udostępniona do wypasu owiec, ponieważ to właśnie jest jednym z elementów strategii biznesowej obiektu. Strategii opartej na lokalnej tradycji i jej atrakcyjności dla przyjezdnych.

- Mamy w gminie 800 owiec w 4 zagrodach. Na hali będzie przywrócony wypas, kontynuowane będą tradycje pasterskie i łowieckie. Inwestor nie zmienił nic w planach realizacji kompleksu. Zredukował jedynie zbędne wycinki lasów, zachowując w pełni program wyciągów narciarskich.

W dalszej kolejności strategia ta ma być oparta na dostępnych aktywnościach, związanych z miejscem.

- Czas ich realizacji będzie różny. Nowa baza noclegowa jest podstawą do stworzenia i rozwijania infrastruktury narciarskiej. Kompleks to inwestycja przewidziana na wiele lat i będzie realizowana etapami, w założonej kolejności – mówi Pilch.

Plac zabaw w Górkach Wielkich, fot. archiwum OPKiS

Brenna nie połączy się ze Szczyrkiem

Wójt zdecydowanie dementuje informacje o powstającej drodze do Szczyrku. Podkreśla, że w ramach inwestycji Green Mountain Investments nie powstanie żadne połączenie drogowe ze Szczyrkiem. - Dojazd to nie przejazd. Musi powstać droga, która nie będzie ogólnodostępna. W pierwszej fazie realizacji będzie stanowić szlak transportów budowlanych z kierunku Hołcyny. Dopiero w przyszłości przejazd ten stanie się drogą dojazdową dla gości hotelowych i gości lokalnych pensjonatów z Brennej – mówi Jerzy Pilch.

I podkreśla, że właściciel przewiduje w planach, że nie więcej niż 10 proc. terenu zostanie przeznaczone pod zabudowę. Reszta pozostanie ogólnodostępnym terenem rekreacyjnym. Obszar Hali jest w stanie naturalnym i w lwiej części taki pozostanie. W maksymalnym stopniu zachowa w całości istniejące tam zasoby i symbole przyrody, czyli m.in. słynne już dzisiaj drzewa.

Woda czyszczona ekologicznie

Ujęcia wody w Hołcynie zasilane są wodami z Hali Jaworowej. Wójt słyszy zarzuty, że inwestycja zaszkodzi tej wodzie. Tymczasem wg. planów inwestor ma zrobić ekologiczną oczyszczalnię wody, zbiorniki retencyjne oraz odwierty do pozyskiwania wody. Wszystko po to, by nie nadwyrężać istniejącej infrastruktury Brennej, zapewniającej wodę dla mieszkańców.

Właściciel terenu już ściągnął do gminy instalacje gazu i prądu. Zabezpieczył nie tylko własne potrzeby, ale otworzył furtkę dla mieszkańców - przyszłych odbiorców mediów w gminie. To ważne, bo w Brennej stan na dziś jest taki, że zasoby mediów dla pojedynczych odbiorców są na wyczerpaniu. Dostawcy uważają, że inwestycje w pojedyncze, domowe realizacje są dla nich nieopłacalne. Poważny inwestor zmienił optykę dostawców. - Tylko odpowiednia skala może przyciągnąć dysponentów mediów do Brennej - mówi Jerzy Pilch.

I znowu okazuje się, że nawet w tak banalnych tematach, jak przyłączenie prądu w nowym domu dla mieszkańca Brennej, rozwój gminy ma przewagę nad istniejącym status quo.