Już w listopadzie br. odbędzie się uroczyste otwarcie Qubus Hotel Katowice. Czterogwiazdkowy obiekt zlokalizowany będzie w centrum miasta, przy ulicy Moniuszki.

Nowy hotel w Katowicach.

Qubus Hotel Katowice to 12. obiekt tej sieci w Polsce.

W nowoczesnej bryle hotel zaoferuje 97 pokoi.

O tym, że w Katowicach, przy ulicy Moniuszki w Śródmieściure, powstanie Qubus Hotel wiadomo było od kilku lat. Jednak przez długi czas nic w tym miejscu się nie działo.

W 2022 roku inwestycja ponownie ruszyła i ma swój finał. Otwarcie hotelu planowane jest na listopad tego roku. Obecnie trwa rekrutacja na kierownicze stanowiska w hotelu.

Qubus Hotel Katowice. Fot. Qubus Hotel

Jak informuje sama sieć hoteli, Qubus Hotel Katowice, zlokalizowany został w sercu miasta, tylko 1,5 km od rynku i około 30 km od Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Tym samym to idealna lokalizacja zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i osób, które planują zwiedzanie miasta.

Pokój hotelowy. Fot. Qubus Hotel

W nowoczesnej bryle Qubus Hotel Katowice pomieści 97 pokoi. Do dyspozycji gości będą zarówno pokoje 1-osobowe, 2-osobowe jak i przestronny apartament. Cały budynek będzie w pełni klimatyzowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji gości będzie klimatyczna restauracja i bar, nowoczesna sala biznesowa oraz przestronne lobby. W obiekcie znajdować będzie się także dobrze wyposażona sala fitness.

