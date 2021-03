Budownictwo modułowe wkracza do hotelarstwa

Przyszłość pełna zmian

Wywołany pandemią COVID-19 kryzys wpłynął w znaczący sposób na turystykę i hotelarstwo, które musiały mierzyć się z lockdownami. Choć zanotowane przez branżę straty były duże, przypuszcza się, że najbliższe lata przyniosą odbicie – w 2025 roku rynek hotelarski na świecie może być warty ponad 456 miliardów dolarów. Sektor turystyczny powoli wraca na stare tory i zaczyna inwestować.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Pandemia nie jest jedynym czynnikiem, który wpłynął i przez jakiś czas będzie wpływać na kształt rynku turystycznego. Bardziej długofalowo oddziaływać będą zmiany klimatu. W najbliższej dekadzie turystyka i hotelarstwo będą stawiać na odnawialne surowce i zielone źródła energii. Pomóc mają w tym programy takie jakie Europejski Zielony Ład[2], którego celem jest przekształcenie wszystkich branż w neutralne klimatycznie.

Jak moduły zmieniają rynek hotelowy

Drewniane moduły budowlane sprawdziły się w budowie ośrodków opieki medycznej – gotowe do realizacji koncepcje placówek ochrony zdrowia czy izolatoriów opracowała firma Unihouse. Teraz moduły w szkielecie drewnianym mogą być rozwiązaniem wyzwań czekających branżę budowlaną oraz turystyczną i hotelarską.

Technologia modułowa jest niezwykle elastyczna i z każdym rokiem coraz popularniejsza – przewiduje się, że w 2025 roku wartość branży wyniesie prawie 175 miliardów dolarów[3]. Fakt, że sektor cały czas się rozwija nie powinien dziwić, gdyż moduły pozwalają na budowę zarówno jednorodzinnych domów, jak też wielokondygnacyjnych apartamentowców.

Obecny okres to dobry czas na planowanie inwestycji. Pandemia zmieniła nasz sposób myślenia i to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, dzisiaj jest wykonalne i pożądane. Technologia modułowa umożliwia przeniesienie hotelu do bardziej atrakcyjnej lokalizacji w razie spadku obrotów, a także pozwala rozbudowywać istniejące już budynki bez zakłócania obecnej pracy.

- Koszt budowy w technologii modułowej Unihouse jest bardzo zbliżony do technologii tradycyjnej, a oprócz tego nasze moduły są wykończone pod klucz i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa – mówi Roman Jakubowski, członek ­zarządu Unihouse SA.