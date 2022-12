Luksusowa willa przy ul. Parkowej we Wrocławiu do kupienia. Do niedawna w budynku na Zaciszu działał pięciogwiazdkowy hotel Grape.

Willa przy ul. Parkowej 8 we Wrocławiu to jeden z najładniejszych budynków w tej części miasta.

Ma zabytkowy charakter, mimo że z oryginalnej budowli sprzed ponad stu lat ocalała tylko wieża i część elewacji.

Nowy właściciel będzie mógł się cieszyć basenem, oranżerią i ogromnym ogrodem. Hotel GRAPE działał w willi do 2021 r. Obecnie budynek jest wystawiony na sprzedaż za 35 mln zł. Pierwszy budynek – parterowy na wysokim podpiwniczeniu i z poddaszem, stanął w tym miejscu w roku 1877 – podaje „Leksykon architektury Wrocławia". W 1911 r. obiekt znacznie rozbudowano. Dobudowano piętro oraz malowniczą wieżyczkę. W latach 2009-2012 przeszedł generalną renowację, w trakcie której pod okiem konserwatora zabytków został rozebrany i wzniesiony na nowo z wykorzystaniem nowych technologii. W okazałej willi urządzono pięciogwiazdkowy (jeden z pierwszych tej klasy we Wrocławiu) hotel GRAPE. W budynku o powierzchni ponad 1,2 tys. mkw. zaaranżowano trzynaście apartamentów na dwóch kondygnacjach, przestronną restaurację, oranżerię i strefę SPA. Budynek stoi na działce o powierzchni blisko 3,5 tys. m kw. Obok willi jest na niej także dwukondygnacyjny pawilon. Na 120-metrach urządzono odrębne mieszkanie z salonem i kuchnią na parterze oraz dwoma sypialniami i łazienką na piętrze.