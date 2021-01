Bunt hotelarzy. Otwierają obiekty i składają pozwy

15 sty 2021

Polska Izba Hotelarzy popiera akcję „otwieraMY się”. - Uważamy, że to jedyna droga do tego, by zmusić rząd do uwolnienia turystyki i hotelarstwa - tłumaczy prezes Marek Łuczyński. Jednocześnie trwa zbiórka pozwów przeciwko Skarbowi Państwa. – Ponad 30 podmiotów już się zdecydowało. Kolejnych 30 analizujemy. Pierwsze pozwy złożymy w przyszłym tygodniu. Do końca lutego będzie ich ponad 100 – zapowiada mecenas Anna Çoban z kancelarii Anna Coban Legal.