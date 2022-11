Od 26 marca 2023 roku będzie można polecieć z Ryanair z Portu Lotniczego Poznań-Ławica do Burgas.

Od wiosny przyszłego roku z Ryanair będzie można podróżować z Poznania do Burgas.

Do już druga nowość na 2023 rok od Ryanair.

W systemie linii lotniczej Ryanair pojawiła się i skonkretyzowała, co do dat, druga nowość od Ryanair na 2023 rok. Od 26 marca 2023 roku z Portu Lotniczego Poznań-Ławica można będzie przedostać się do Burgas, razem z Ryanair. Loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele.

Burgas miasto w południowo-wschodniej Bułgarii, nad Zatoką Burgaską Morza Czarnego i Bari miasto w południowych Włoszech, położone nad Morzem Adriatyckim.

