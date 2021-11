Butik The Odder Side powstał w hotelu Puro Kraków

Puro Kraków z pop-store The Odder Side, fot. mat. prasowe









Autor: Vogue.pl

Dodano: 05 lis 2021 14:49

Pierwszy butik The Odder Side w Krakowie powstał w hotelu Puro na Kazimierzu. To pop-up store, który będzie działał do stycznia 2022 roku.