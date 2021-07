Butikowe pięć gwiazdek od Marriotta w pałacach: Branickich i Szaniawskich

Będzie to jeden z najlepiej położonych, a także najdroższych hoteli w Warszawie. Ma mieć pięć gwiazdek oraz około sto pokoi, w barokowym i lekko nowoczesnym stylu.

Budizol porozumiał się z siecią Marriott, która w połączonych pałacach otworzy luksusowy hotel Marriott Autograph Collection. Wewnątrz znajdzie się ok. stu pokoi. Z racji obostrzeń konserwatorskich każdy z nich będzie inny. Co ciekawe, w niektórych pokojach nie można było wydzielić osobnej łazienki. Projektanci zdecydowali się na nietypowy zabieg – ustawienie na środku pokoju kubika, w którym zaaranżowana została łazienka. Jest niższy niż wysokość kondygnacji, co pozwala na oglądanie pokoju w całej okazałości - podaje portal.

Na parterze znajdzie się jeszcze lobby bar oraz restauracja.