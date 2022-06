Była baza cyrkowa, będzie nowy park wodny

Obiekt powstał z poszanowaniem środowiska, a projektanci zastosowali wiele rozwiązań funkcjonalnych pozwalających na znaczącą oszczędność wody i energii elektrycznej.

Będzie to pierwsze tego typu miejsce w okolicy, a dzięki dostępnej na miejscu bazie noclegowej, atrakcja przyciągnie turystów z całej Polski.

Julinek park to miejsce aktywnej i jakościowej zabawy, zlokalizowane w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Na obszarze prawie 30 ha dostępny jest szereg atrakcji, w tym m.in. największy w regionie park linowy zbudowany na naturalnym drzewostanie, ścianka wspinaczkowa, wesołe miasteczko, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Na miejscu jest także dostępny obiekt noclegowy B&B Julinek park z 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. Już na nadchodzące wakacje, oferta Julinka zostanie rozszerzona o nowoczesny park wodny pod gołym niebem.

Szereg atrakcji dla osób w każdym wieku

Budowa parku wodnego w Julinku, trwająca od listopada 2021 roku, właśnie dobiega końca. Już niebawem do dyspozycji turystów z całej Polski oddane zostaną takie atrakcje jak m.in. strefa basenowa poziomowana do głębokości 2 metrów, 5 zjeżdżalni o łącznej długości 167 metrów, 4 kurtyny wodne czy 10 armatek wodnych. Na terenie parku znajdzie się także tzw. spray park, czyli strefa rekreacyjna z niewielką ilością wody, która zaprojektowana została w taki sposób, aby korzystać z niej mogły także dzieci z ograniczoną mobilnością.

- Wszystkie osoby zaangażowane w projekt, w ciągu ostatnich kilku miesięcy wykonały fantastyczną pracę. Cieszymy się, że wraz z początkiem wakacji, powitamy pierwszych gości. Jesteśmy przekonani, że park wodny w Julinku stanie się dużym hitem wśród odwiedzających w każdym wieku. To pierwsza tego typu atrakcja w okolicy. Idealna na szybki wypad z miasta na krótkie wakacje – będzie można tutaj wypocząć na leżaku, ale też rozerwać się i spędzić aktywnie czas, pływając i korzystając np. ze zjeżdżalni. Dodatkowo na terenie parku wodnego dostępnych będzie aż 5 punktów gastronomicznych z różnorodną kuchnią i letnimi drinkami – przekonuje Karina Jarecka, kierownik działu marketingu Julinek park.

Łączna powierzchnia całego parku wodnego wraz z otoczeniem wynosi 20 tys. mkw.. Na terenie obiektu znajduje się także duży, wygodny, bezpłatny parking.

Z myślą o środowisku

Projektanci parku wodnego wzięli pod uwagę proekologiczność całego obiektu. Między innymi opracowano rozwiązanie, które pozwoli na ponowne wykorzystanie wody z basenu. Dzięki systemowi sedymentacji – samowolnego opadania na dno fizycznych zabrudzeń, otwarcie parku wodnego nie wpłynie znacząco na ilość eksploatowanej wody w całym Julinek park.

Po odpowiednim procesie oczyszczania będzie ona wykorzystana do podlewania roślinności, której zresztą w położonym w samym sercu natury Julinku nie brakuje. Z kolei woda znajdująca się w tzw. „nogomyjkach” będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet. Projektanci oparli także dużą część zapotrzebowania w energię elektryczną na jej odnawialnych źródłach, a dokładniej panelach fotowoltaicznych. Mowa tutaj o pokryciu całości mocy wykorzystywanej w części gospodarczej obiektu. Dzięki temu, że Julinek jest tak dobrze nasłonecznionym miejscem, fotowoltaika jest w stanie wspierać także cały system technologii basenów. Dzięki temu, w ujęciu całościowym aż 30 proc. energii wykorzystywanej w parku wodnym pochodzi z OZE.

– Poszanowanie środowiska to ważny aspekt w niemal każdej dziedzinie życia. Projektując park wodny w Julinku chcieliśmy pogodzić dobrą zabawę, z której słynie to miejsce, z proekologicznym podejściem do planety, poszanowaniem roślinności, której w otoczeniu parku nie brakuje. Postawiliśmy na maksymalną oszczędność wody oraz wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zależało nam na zaprojektowaniu miejsca, w którym każdy – niezależnie od wieku – będzie czuł się dobrze, znajdzie dla siebie coś ciekawego oraz chętnie będzie tu wracał. Park wodny jest projektem funkcjonalnym, z nowoczesnym designem, opartym o naturalne materiały, które doskonale korespondują z otoczeniem – informuje Maciej Zębik, projektant parku wodnego w Julinku.

Park wodny w Julinku już niebawem w praktyce udowodni, że beztroska i jakościowa zabawa na łonie natury może, a wręcz nawet powinna iść w parze z rozsądnym, innowacyjnym i ekologicznym projektem.