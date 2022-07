Cassubia w nowej odsłonie. PHH zakończył modernizację obiektu

Helska Cassubia przeszedł całkowitą modernizację.

Do wyremontowanych 54 pokoi oddana została nowa elewacja.

Dodatkowo wyremontowany i oddany do użytku został parking na 35 miejsc parkingowych.

– Cieszymy się, że już wszystkie prace remontowe zostały ukończone, a nasi goście mogą w pełni korzystać z naszego obiektu. Nowa elewacja budynku oraz wyremontowany parking to już ostatnie etapy całościowej modernizacji naszego helskiego obiektu. W zeszłym roku oddaliśmy do dyspozycji gości 54 w pełni zmodernizowane pokoje. Teraz to już zupełnie inna, nowoczesna Cassubia, która wzmacnia swoją pozycję wśród obiektów turystycznych zlokalizowanych na Półwyspie Helskim – podkreśla Michał Szopa, kierownik obiektu Cassubia.

Helska Cassubia, mat.pras.

Oprócz nowoczesnych pokoi – charakteryzujących się stonowaną kolorystką, komfortowym minimalizmem oraz lokalnymi dekoracjami, obiekt Cassubia może pochwalić się piękną nową elewacją doskonale wpisującą się w otoczenie nadmorskiego klimatu.

Cassubia na Helu, mat.pras.

Obiekt znajduje się w samym środku Helu, miasta położonego w najdalej wysuniętej krawędzi Mierzei Helskiej, otoczonej wodami Morza Bałtyckiego.

Cassubia na Helu, mat.pras.

Lokalizacja obiektu to miejsce dla turystów, którzy cenią sobie piesze wędrówki brzegiem morza oraz aktywny wypoczynek w postaci wycieczek rowerowych, czy sportów wodnych. Większość lokalnych atrakcji, takich jak port rybacki, główny deptak miasta, fokarium oraz port jachtowy z nowoczesną mariną, usytuowana jest w pobliżu Cassubii, zatem można do nich dotrzeć udając się na krótki spacer.