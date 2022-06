Chorwacja skusiła Accor. Grupa hotelarska otwiera Mövenpick Zagreb

Accor rozwija się w Chorwacji. Właśnie ruszył trzeci obiekt hotelowej grupy - Mövenpick Zagreb w Zagrzebiu.

Inwestorem jest firmą MPPD, która już planuje otwarcie kolejnego hotelu we współpracy z Accor - Mövenpick w mieście Split.

Mövenpick Zagreb mieści się w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się strefie biznesowej Zagrzebia, zaledwie 10 min. jazdy od lotniska i 20 min. jazdy od centrum miasta.

Otwarcie pierwszego hotelu uznanej marki to efekt współpracy pomiędzy Grupą Accor i firmą MPPD, której dalszym owocem będzie otwarcie kolejnego hotelu Mövenpick w miejscowości Split w najbliższych latach.

MPPD jest niezależną, zintegrowaną pionowo firmą deweloperską. Jej głównym celem jest rozwój hotelarstwa i nieruchomości komercyjnych oraz doradztwo na wschodzących rynkach południowo-wschodniego rejonu Morza Śródziemnego.

Otwarcie pierwszego hotelu Mövenpick w Chorwacji to wielki zaszczyt i kamień milowy dla lokalnej branży turystycznej – podkreśla Mincho Pachikov, General Manager w Mövenpick Zagreb.

- Cieszymy się, że możemy zaoferować gościom najwyższy poziom usług w prawdziwie ekskluzywnym i nowoczesnym otoczeniu. Zapraszamy podróżnych z całego świata do odkrycia wyjątkowego hotelu, w którym zadbano o wszystko, co niezbędne do przeżycia niezapomnianego wyjazdu. Ponadto, kontynuując wieloletnią strategię i zaangażowanie marki, Mövenpick Zagreb na każdym etapie codziennych operacji przyjmuje ekologiczny sposób myślenia i holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju - dodaje.

- Otwarcie Mövenpick Zagreb, naszego pierwszego hotelu, jest ważnym wydarzeniem dla spółki MPPD, które zawdzięczamy owocnej współpracy z Accor, globalnym liderem w branży hotelarskiej z wyraźnym ukierunkowaniem na zrównoważony rozwój i ESG - podkreśla Andrija Antić, CEO w MPPD Company.

- Cieszymy się na dalszą współpracę nad rozwijaniem kolejnego projektu Mövenpick Split i szukaniem nowych możliwości dla branży hotelarskiej i turystycznej w Chorwacji. Dzisiaj świat na nowo otworzył się na podróżowanie, a lokalna społeczność jest zainteresowana wysokiej klasy doznaniami kulinarnymi. Dlatego uważamy, że Accor to właściwy partner, aby zaprowadzić Mövenpick Zagreb na szczyt chorwackiego rynku hotelarskiego - podsumowuje.

104 pokoje i apartamenty

Nowo otwarty hotel wyróżniają architektura i wzornictwo inspirowane ikonami światowej sławy wynalazców, w szczególności Nikolą Teslą, którego cytaty i nawiązania do wynalazków znajdują się w całym obiekcie.

Mövenpick Zagreb

W budynku na gości czekają 104 eleganckie pokoje i apartamenty. Każdy z nich nosi nazwę innego miasta z Europy i reszty świata, zapewniając gościom niepowtarzalną atmosferę w modernistycznym wydaniu. Pokoje dodatkowo są ozdobione mapami miast, do których nawiązują.

Hotel zaprasza do restauracji Nikola's inspirowanej dokonaniami wspomnianego wcześniej Nikoli Tesli. Kucharze serwują w niej współczesne dania kuchni międzynarodowej, lokalne specjały od miejscowych producentów oraz selekcję dań i potraw sygnowanych marką Mövenpick.

W cieplejsze dni goście mogą skorzystać z tarasu, idealnego do spożywania posiłków na świeżym powietrzu.

Obok restauracji znajduje się bar The New Yorker.

Mövenpick Zagreb wprowadza też do Chorwacji całą gamę produktów spożywczych marki Mövenpick, takich jak choćby kawę oferowaną w każdym pokoju i restauracji.

Mövenpick Zagreb

Mövenpick Zagreb dba o środowisko

To pierwszy hotel na chorwackim rynku, który wprowadził kosmetyki klasy premium ze składnikami roślinnymi i ekstraktami organicznymi w dozownikach wielokrotnego użytku. Pozwoliło to na ograniczenie liczby jednorazowych opakowań i plastikowych odpadów.

- Hotel udostępnia także liczne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, a wkrótce zostanie uruchomiony system informacji dla gości nie wymagający użycia papieru. Jestem przekonany, że nowy Mövenpick podbije serca wszystkich gości, od międzynarodowych podróżników, po lokalną społeczność – podkreśla Mincho Pachikov.

Nie tylko dla turystów

Dla gości biznesowych nowy hotel przygotował nowocześnie wyposażoną przestrzeń konferencyjną, która obejmuje salę na 120 miejsc, dwa mniejsze pomieszczenia. Dodatkowo do ich dyspozycji jest także prywatna sala vip LOUNGE 3328 nazwaną ku upamiętnieniu numeru pokoju, w którym zatrzymał się Nikola Tesla w słynnym hotelu New Yorker. To miejsce do organizowania zebrań, nieformalnych spotkań i imprez okolicznościowych. W celu zachowania pełnej dyskrecji można do niego przejść bezpośrednio z garażu podziemnego. W obiekcie nie zabrakło także całodobowej bezpłatnej siłowni z myślą o aktywnym wypoczynku.

Mövenpick Zagreb

Mövenpick - nowe hotele w planach

Mövenpick ma ponad 100 hoteli i kurortów na całym świecie i kolejne 50 planowanych do 2025 roku.

Mövenpick jest częścią Accor, grupy hotelarskiej posiadającej w portfolio ponad 5 300 obiektów i 10 000 lokali gastronomicznych w 110 krajach.