Ciężki powrót branży targowej

Branża konferencyjno targowa dźwiga się po spowodowanym pandemią zamknięciu.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 wrz 2021 11:09

Na przyznanie 70 procent wartości tego, co z powodu poniesionych przez pandemię strat, należy się poszkodowanym przedsiębiorstwom – czekają wciąż pracujące dla targów firmy. Miałyby one do tego prawo dzięki tzw. ustawie odszkodowawczej, która cały czas czeka w sejmie na uchwalenie.