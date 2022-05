City break to pomysł nie tylko na weekend. O czym warto pamiętać przy jego organizacji?

Formuła krótkiego urlopu w mieście w Polsce lub Europie coraz bardziej przypadła do gustu Polakom.

Jak radzi Beatrice Bouchet z B&B Hotels, do takiego krótkiego wyjazdu warto zawczasu się przygotować: opracować plan podróży czy zaopatrzyć w ubrania na zmienne warunki pogodowe.

City break to coraz bardziej popularny pomysł na spędzenie wolnego weekendu lub po prostu krótkiego urlopu. Kilkudniowe, aktywne zwiedzanie miasta, które wybierzemy za cel naszej wycieczki, to doskonała szansa na szybki wypoczynek w towarzystwie partnera, rodziny lub znajomych, wspólne poznawanie ciekawych miejsc, lokalnych rozrywek czy smakowanie regionalnych potraw.

– Wyjazdy w formule weekendowej cieszą się coraz większą popularnością. Osoby, które wybierają taką formę wypoczynku, coraz częściej upatrują w niej element dbania o work-life-balance. Takie krótkie, ale częstsze wypady pomagają szybko złapać oddech, oczyścić umysł i naładować życiowe akumulatory, pozwalając małymi porcjami odkrywać, jak fascynujący jest świat wokół nas - zauważa Beatrice Bouchet, stojąca na czele polskiego oddziału sieci hotelowej B&B Hotels.

- Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zmienia swoje spojrzenie na urlop i zaczyna zarządzać nim w taki sposób, by wypoczywać częściej niż tylko raz w roku - dodaje.

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Celem wycieczki może być duża europejska stolica, ale wcale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, aby rozkoszować się widokami, zabytkami czy doświadczyć nowych doznań, bo także polskie destynacje mają wiele do zaoferowania turystom – od strony architektonicznej, rekreacyjnej, kulturalnej, a także kulinarnej.

Wzgórze Wawelskie, Sukiennice czy Kościół Mariacki – to tylko niektóre miejsca, którymi zachwycimy się w Krakowie. We Wrocławiu na odkrycie czekają największy w Polsce ogród zoologiczny z Afrykarium, tereny rekreacyjne wokół Hali Stulecia z niezwykłym Ogrodem Japońskim i fontanną multimedialną, przepiękny Rynek, klimatyczny Ostrów Tumski czy Panorama Racławicka. Wiele do zaoferowania ma również Warszawa – Trakt Królewski, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Narodowe czy Centrum Nauki Kopernik to początek długiej listy miejsc wartych odwiedzenia w stolicy.

Do Torunia natomiast warto pojechać choćby po to, by zobaczyć Zamek Krzyżacki, Rynek Staromiejski czy Żywe Muzeum Piernika i przespacerować się Toruńskim Bulwarem Filadelfijskim. W Łodzi koniecznie trzeba zobaczyć Manufakturę z przyległym Pałacem Izraela Poznańskiego, nazywanym polskim Luwrem, liczne murale czy ulicę Piotrkowską, będącą najdłuższym deptakiem w Polsce. Spodek, Nikiszowiec i Muzeum Śląskie to dopiero początek tego, co mają nam do zaoferowania Katowice. W Rzeszowie z kolei warto odwiedzić Zamek i Letni Pałac Lubomirskich, a w Nowym Targu – Rynek, jarmarki, Muzeum Podhalańskie czy Muzeum Drukarstwa.

– Polskie miasta są prawdziwą skarbnicą atrakcji. Każde ma swoją historię, swoje tajemnice, zabytki i niepowtarzalny klimat, ale pamiętajmy, że także ich okolice bardzo często obfitują w niezwykłe miejsca, które warto zobaczyć. To zatem nie tylko dobry cel wycieczki, lecz także świetna baza do zwiedzania całego regionu – dodaje Beatrice Bouchet.

Planowanie podstawą udanego wyjazdu

Aby zwiedzanie nie sprowadzało się wyłącznie do chaotycznego spacerowania, warto wcześniej zastanowić się, jakie zabytki będziemy chcieli zobaczyć, które miejsca odwiedzić. Planując city break, poszukajmy również informacji na temat lokalnych przysmaków, które mogą nam dostarczyć niezwykłych doznań kulinarnych.

Aby jak najlepiej wykorzystać każdą godzinę spędzoną w odwiedzanej metropolii, warto również przemyśleć, gdzie będziemy nocować. Świetną propozycją na city break są hotele w centrum miast. – Dogodna lokalizacja obiektu noclegowego zapewni nam łatwy dostęp do miejskich atrakcji oraz bogatej oferty kulinarnej czy rozrywkowej, dzięki czemu zyskamy czas na zwiedzanie – podpowiada Beatrice Bouchet.

Gdy już mamy wszystko zaplanowane, pozostaje nam tylko spakować bagaż. To również warto zrobić z głową. Pamiętajmy, że wyjeżdżamy dosłownie na kilka dni, nie na dwa tygodnie czy miesiąc. Przygotujmy się jednak na różne scenariusze pogodowe. City break to wycieczka nastawiona głównie na zwiedzanie miasta i spacerowanie, dlatego nie zapomnijmy zabrać ze sobą wygodnych butów, z którymi będziemy mogli spokojnie wyruszyć ku przygodzie.