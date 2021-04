CM Damiana z testami na COVID-19 w hotelach PHH przy lotnisku w Gdańsku, Katowicach i Poznaniu

Pasażerowie odlatujący z portów lotniczych w Gdańsku, Katowicach i Poznaniu otrzymają możliwość wykonania testów w kierunku koronawirusa w hotelach należących do Polskiego Holdingu Hotelowego. Za wykonanie testów odpowiedzialne jest CM Damiana.

Pierwszy z nich został już uruchomiony w Hampton by Hilton Gdańsk Airport. Dwa następne – w Katowicach i Poznaniu – będą funkcjonować od 29 kwietnia. Podróżni mogą w nich wykonać test antygenowy, a od 1 maja również test RT-PCR. Wynik badania dostępny jest w języku polskim i angielskim. Testy odbywają się bez zapisów.

Chociaż pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na nasze życie (w tym na kwestie podróżowania), wciąż wiele osób z przyczyn służbowych, prywatnych lub wypoczynkowych korzysta z samolotów, jako najwygodniejszego i najszybszego środka transportu. Jednak, przed wylotem do większości krajów wymagane jest posiadanie aktualnego wyniku testu, a dodatkowo po powrocie do kraju na podróżujących nakładana jest obowiązkowa kwarantanna. Zwolnienie z niej jest możliwe tylko wówczas, gdy osoby przylatujące do Polski uzyskają negatywny wynik testu w kierunku koronawirusa. Badanie musi zostać wykonane maksymalnie 48 godzin wcześniej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z lotów krajowych i zagranicznych, Centrum Medyczne Damiana uruchomiło kolejne punkty do wykonywania testów, które zlokalizowane są na parkingach hoteli PHH przy lotniskach – Moxy Katowice Airport przy lotnisku Katowice-Pyrzowice, Moxy Poznań Airport przy lotnisku Poznań-Ławica oraz Hampton by Hilton Gdańsk Airport.

- Uruchomienie nowych punktów, które zostały zlokalizowane przy trzech polskich lotniskach sprawia, że podróżni otrzymują możliwość szybkiego wykonania niezbędnych badań przed wylotem, ale także po powrocie. Tym samym unikają oni ewentualnego stresu związanego z poszukiwaniem punktów wymazowych, ponieważ mogą zapisać się na badanie przy porcie lotniczym. To bardzo duże ułatwienie – zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża się okres urlopowy, który naturalnie wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem przelotami – komentuje Dominika Korczak, dyrektor ds. Komunikacji i Oferty Produktowej.



Punkty do wykonywania testów zostały uruchomione we współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym.

