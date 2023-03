Ważą się losy słynnego hotelu Savoy w Łodzi. Konserwator jest zaniepokojony planami właściciela, który zamierza przekształcić hotel w budynek z mieszkaniami.

Hotel Savoy przy ulicy Traugutta 6, ze słynnym, secesyjnym pawiem nad wejściem, to legenda dawnej Łodzi. Na razie stoi pusty, ale właściciel zamierza przekształcić go w budynek z mieszkaniami. To wzbudza sprzeciw Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wojewódzki konserwator zabytków wskazał, że nieodzowne do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zaadaptowania wnętrz hotelu na funkcję mieszkalną będzie między innymi wykonanie badań konserwatorskich, na które wydał pozwolenie w grudniu ubiegłego roku - podaje Dziennik Łódzki.

Konserwator wydał też wytyczne co do bryły hotelu. Zaznaczył, że w ramach prac konserwatorskich niezbędne jest między innymi naprawienie tynków, ujednolicenie stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie cementowych balustrad balkonów oraz usunięcie elementów wtórnych. Jeśli zaś chodzi o wnętrza, to należy zachować i poddać konserwacji oryginalne elementy.

