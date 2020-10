Co dwudziesta firma eventowa zakończyła lub zawiesiła działalność. Lawina upadłości jeszcze przed nami

Sama branża i organizatorzy imprez nauczyli się już radzić sobie z nową rzeczywistością. Jedną z możliwości w tej sytuacji stało się przeniesienie wydarzeń do świata online lub zastosowanie hybryd, czyli eventów, w których można uczestniczyć osobiście, albo przez Internet. Jak wynika z danych ClickMeeting, te modele cieszą się w 2020 roku o 787 proc. większą popularnością w Polsce niż rok temu.

Branża eventowa w Polsce

W Polsce średnio organizowanych jest 7,2 tys. imprez masowych rocznie. Wartość tego sektora to około 3 mld złotych. Branża eventowa odpowiada za 1,5% polskiego PKB. Jest to więc obszar o znacznym wpływie gospodarczym.

Z analizy Bisnode Polska przeprowadzonej dla ClickMeeting, od początku pandemii, czyli od marca do 30 września tego roku wynika, że większość firm z branży eventowej (87 proc.) ma wpisane PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów jako nich działalność dodatkową.

Co więcej, cała branża to głównie małe, zatrudniające od 1 do 9 pracowników firmy z polskim kapitałem. Ich udział to aż 94 proc. całej branży. Dalej w kolejności są firmy od 9 do 49 osób pracujących (2,5 proc.) oraz 50-249 pracowników (0,5 proc.). W 3 proc. przypadków liczba zatrudnionych nie jest podawana. Warto zauważyć, że sektor ma wpływ na około 220 tys. miejsc pracy. To oznacza, że mniej więcej tyle osób jest związanych zawodowo bezpośrednio lub pośrednio z tą branżą. Firmy zlokalizowane są głównie w województwie mazowieckim (35 proc.), choć w wielkopolskim, a także śląskim i dolnośląskim też jest ich więcej niż w pozostałych regionach. Tu odsetek ten wynosi odpowiednio 10 proc., 7,3 proc. i 7,3 proc.

Obecnie w naszym kraju jest 38 365 firm zajmujących się eventami. Dla 33 460 jest to działalność dodatkowa, natomiast dla 4 905 główna, biorąc pod uwagę PKD. Z analizy Bisnode Polska na podstawie wpisów KRS (dane według podstawowego i głównego PKD) wynika, że w czasie pandemii 3,93 proc. firm zawiesiło swoją działalność. W tym 193 firmy z PKD głównym i 1316 z PKD dodatkowym. Z kolei od początku stycznia do końca września br. wzrost zawieszonych działalności w porównaniu do roku 2019 wyniósł blisko o 20 proc., podczas gdy największą liczbę odnotowano w I kwartale br. W kwartałach II i III liczba ta spadała.

