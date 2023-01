Oto kilka ciekawych podpowiedzi, jak spędzić czas na lotnisku w oczekiwaniu na lot, które wprawią w dobry nastrój i zrelaksują, ale również pozwolą eksplorować lokalną kulturę.

Niezależnie od tego, czy zamierza się spędzić na lotnisku dwie czy 12 godzin, Kiwi.com ma kilka wskazówek, które umilą ten czas.

Pobyt w Yotelu i odpoczynek w kapsule, sesja jogi, odnowa biologiczna.

Siłownia czy ogród botaniczny, a może z motylami.

To tylko niektóre niespodzianki czekające na tych, którzy zamiast bezczynnie siedzieć wolą eksplorować.

Podróże po całym świecie są zwykle długie, a biorąc pod uwagę wszystkie kroki, które należy wykonać przed wejściem na pokład samolotu, czasami odnosi się wrażenie, że więcej czasu spędza się na lotnisku niż w powietrzu. Siedzenie godzinami w oczekiwaniu na lot dla wielu osób to proces mało ekscytujący, jednak jest kilka ciekawych rzeczy, które można zrobić, aby czas płynął szybciej. I nie, niewiele z nich dotyczy spania, jedzenia lub picia.

Pobyt w Yotelu

Yotel to sieć ultranowoczesnych hoteli inspirowanych hotelami kapsułowymi, w których można się zatrzymać na lotniskach w Amsterdamie, Londyn Gatwick, Stambuł, Singapur Changi i Paryż Charles de Gaulle. Oddziały lotniskowe — znane jako Yotelair — są nastawione na tych pasażerów, którzy mają długą przesiadkę, potrzebują prywatności i spokoju, więc pokój można zarezerwować na tak krótki pobyt, jak się potrzebuje.

Kiwi.com podpowiada, że standardowy pokój Yotelair na londyńskim lotnisku Gatwick ma powierzchnię około siedmiu metrów kwadratowych. Na tej niewielkiej przestrzeni udało się zmieścić łazienkę z prysznicem, pojedyncze łóżko, małe biurko i płaski telewizor. Jest to z pewnością sprytne i innowacyjne, a także zabawne doświadczenie na lotnisku, nawet jeśli nie zamierzasz spać.

Pobudź endorfiny

Na niektórych lotniskach dostępne są siłownie. Takie udogodnienie oferuje m.in. Doha, Baltimore-Waszyngton, Singapore Changi, Toronto Pearson, Dubaj i San Francisco. Kiwi.com podpowiada, że na lotnisku w San Francisco i Helsinkach dostępne są również bezpłatne miejsca do uprawiania jogi i innych form ćwiczeń. Warto pamiętać, że biorąc pod uwagą ogromną powierzchnie portów lotniczych można też po prostu pobiegać. Na wielu lotniskach dostępne są prysznice, w których można się odświeżyć nim rozpocznie się podróż.

Podziwiaj naturę

Lotnisko Changi w Singapurze jest jednym z najbardziej cenionych przez pasażerów z całego świata. Podróżni chwalą go nie tylko za przyjazny dla nawigacji układ, przemiłą obsługę, dostępną infrastrukturę, oferującą takie walory rozrywkowe, jak basen na dachu czy całodobowe kino. Oprócz światowej klasy restauracji i sklepów znajduje się tu pierwszy na świecie ogród motyli pełen kwitnących roślin, bujnej zieleni i 6-metrowej grocie wodospadu. Można tu znaleźć 1000 tropikalnych motyli z aż 40 gatunków w różnych porach roku.

Zadbaj o siebie

Obecnie na całym świecie istnieje kilka lotnisk z zapleczem odnowy biologicznej. Zgadza się — w wielu głównych węzłach komunikacyjnych, takich jak Amsterdam, Dubaj, Bangkok Suvarnabhumi, JFK w Nowym Jorku, Singapur Changi i Monachium, znajdują się spa, więc nie ma lepszego sposobu, aby rozładować napięcie związane z podróżowaniem. Wpadnij na masaż, popływaj w basenie lub wygrzej się w saunie.

Kiwi.com podpowiada, że niektóre z większych lotnisk mają nawet salony piękności, więc jeśli preferujesz manicure, pedicure i stylizację włosów, śmiało zafunduj sobie odrobinę rozkoszy.

Jeśli ma się ograniczony budżet, możesz rozejrzeć się za fotelami masującymi, które są dostępne na wielu lotniskach. Wystarczy wrzucić kilka monet i relaks gwarantowany!

Nawiąż znajomości

Podróże solo to idealny moment, by poznawać nowych ludzi. Dlaczego by nie zacząć na lotnisku, w oczekiwaniu na lot? To wspaniała okazja do podzielenia się pomysłami, historiami i doświadczeniami z poprzednich podróży, a także solidna dawka wiedzy na temat innej kultury. Dobry słuchacz może być dobrym gawędziarzem.

Lotniskowe rozmowy pozwolą również uzyskać wskazówki, dotyczące miejsca docelowego podróży, które mogą być szczególnie przydatne dla osób podróżujących solo lub spontanicznie - bez planu i agendy.

Obserwuj ludzi

To może być naprawdę zabawna czynność. Co noszą? Dlaczego gestykulują, co mówią? Jaki jest ich cel i dlaczego podróżują? Czy są małżeństwem? Jakie jest ich ulubione jedzenie? W zależności od nastroju możesz uczynić tę osobę postacią z zabawnej historyjki, romansu lub thrillera, wystarczy Twoja wyobraźnia. Nerwowa w ruchach dziewczyna z dużym plecakiem i frappuccino w ręce, podróżująca solo może właśnie ma przed sobą kolejną przesiadkę w drodze do kolejnego kraju, jaki ma zamiar odwiedzić w trakcie swojego gap year. Ciekawe czy na miejscu ktoś na nią czeka? A mężczyzna w trzyczęściowym garniturze? Może jest świadkiem na ślubie przyjaciela i prosto z lotniska stawi się w kościele?

