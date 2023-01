Nowy rok to nowy rozdział w podróżowaniu, a jego początek to świetny czas, by zastanowić się nad tym, co lubimy i jak byśmy chcieli go spędzić w podróży.

Eksplorowanie lokalnej kultury (niemal 59 proc.) oraz chęć przeżycia przygody i poznania innych podróżników (prawie 44 proc.) to kluczowe bodźce, które motywują Polaków do podróżowania.

Smakowanie lokalnej kuchni to czynność numer 1 dla niemal 69 proc. respondentów z Polski.

Jak wskazują wyniki badań, Polacy uwielbiają uwieczniać regionalne przysmaki na zdjęciach i dzielić się nimi w mediach społecznościowych (ponad 32 proc.) - w tym celu poszukują ciekawych kulinarnie miejsc, gdzie mogą dać się zaskoczyć. Agencja badawcza Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com, wyszukiwarki tanich lotów i podróży oraz firmy travel tech, spytała Polaków o to, co najbardziej motywuje ich do podróżowania oraz jak spędzają czas na miejscu. Wyniki wskazują, że coraz więcej z nas zamiast słodkiego nic nierobienia wybrałaby aktywny wypoczynek, by przeżyć przygodę i poczuć adrenalinę (niemal 50 proc. pokolenia gen-Z, ponad 45 proc. osób w wieku 30-44 lata oraz 37 proc. osób w wieku 45-59 lat). Kobiety (ponad 62 proc.) zdecydowanie bardziej stawiają na eksplorowanie lokalnej kultury i stylu życia niż mężczyźni (54,5 proc.). Jednocześnie 36 proc. z nas koncentruje się na zwiedzaniu i docieraniu w znane miejsca, nie wchodząc w interakcje z mieszkańcami. Będąc na miejscu najchętniej oddajemy się kulinarnej degustacji, którą co trzeci respondent uwiecznia na zdjęciach, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. Ponadto, lubimy się zmieniać w bacznych obserwatorów lokalnego życia i codzienności, popijając kawę w lokalnej kawiarni. Coraz więcej z nas zamiast słodkiego nic nierobienia wybrałaby aktywny wypoczynek. Dlaczego podróżujemy? Żeby eksplorować lokalną kulturę i styl życia (restauracje, puby, nocne życie, praktykowanie języka obcego) - 58,6 proc.

Żeby przeżyć przygodę i poznać innych podróżników - 43,9 proc.

Żeby zwiedzać i docierać w znane miejsca (nie wchodząc w interakcje z mieszkańcami) - 36 proc.

Żeby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty, festiwale muzyczne) - ponad 23 proc. To motywacja szczególnie popularna wśród przedstawicieli pokolenia Z (ponad 28 proc.), a także mężczyzn (ponad 26 proc. versus 19,2 proc. kobiet).

Żeby odwiedzić bliskich (rodzinę i przyjaciół) - co trzeci ankietowany. Czytaj więcej Podróże będą droższe, a loty częściej odwoływane Wyniki badania Kiwi.com wskazują, że zdecydowana większość z nas, bez względu na wiek, podczas podróży oddaje się kulinarnym rozkoszom. Niemal 69 proc. respondentów z Polski szuka ciekawych miejsc, oferujących pyszne jedzenie. A wszystko po to, aby co trzeci z nas mógł to uwiecznić na zdjęciu i podzielić się nim w mediach społecznościowych (ponad 32 proc.). Zdziwienia nie powinien budzić fakt, że przedstawiciele pokolenia Z spędzając wakacje uwielbiają zdawać z nich relację w kanałach społecznościowych - to istotna czynność dla ponad 27 proc. z nich. Ponad 38 proc. ankietowanych wskazało, że uwielbia spędzać czas siedząc w lokalnej kawiarni i obserwując toczące się życie wokoło.

