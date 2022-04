Co polskie lotniska przygotowały dla turystów na wakacje 2022? Przegląd kierunków

Grecja, Turcja, Hiszpania i Bułgaria to główne kierunki turystyczne proponowane przez polskie porty lotnicze.

Większość nowych, wakacyjnych rejsów zostanie uruchomiona od początku czerwca.

Lotnisko Chopina w Warszawie: „W wakacje wybieram Polskę”

Co nowego? Latem 2022 Lotnisko Chopina w Warszawie chce m.in. zachęcić pasażerów do podróżowania po Polsce. Inicjatywa „W wakacje wybieram Polskę” powstała we współpracy z biurem podróży Nekera, które dystrybuuje pakiety. Partnerami projektu są: LOT Polish Airlines oferujące bezpośrednie połączenia lotnicze na trasie Warszawa – Szczecin, samorząd województwa zachodniopomorskiego i Port lotniczy Szczecin-Goleniów.

Fot. mat. pras.

Port lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II wznawia kierunki sprzed pandemii

Kraków Airport wznawia wszystkie kierunki z 2019, przed pandemicznego roku. Od czerwca powróci także połączenie PLL LOT z Krakowa do Nowego Jorku - Newark. Czytaj dalej: Kraków Airport gotowe na lato.

Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. Lecha Wałęsy: nowe loty

Gdański port lotniczy dotychczas poinformował o nowych lotach do Wilna i Lublina. Dwa razy w tygodniu, w czwartki i niedzielę, do dyspozycji pasażerów jest połączenie Gdańsk-Zurych-Gdańsk.

Greckie Santorini i cypryjskie Pafos również są w zasięgu pasażerów podróżujących z portu lotniczego w Gdańsku. W ofercie są także Walencja, Wenecja, Piza, Barcelona i bułgarskie Burgas.

Fot. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, FB

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach: Dubaj, Frankfurt, Maltę, a może Rzym?

Neapol, Wenecja, Abu Zabi, Bośnia i Hercegowina oraz Kuba - to nowe kierunki wyróżniające Katowice Airport. Pasażerowie katowickiego portu lotniczego mogą wybrać m.in. Dubaj, Frankfurt, Maltę oraz Rzym. O pełnej ofercie przeczytasz: 111 tras w letnim rozkładzie lotów Katowice Airport.

Fot. mat. pras.

Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika: do Barcelony, a może Tirany?

Turyści z Wrocławia polecą do Barcelony, Tirany i na grecką wyspę Rodos. Loty do Barcelony i Tirany będą obowiązywać od 1 sierpnia w poniedziałki i piątki, na Rodos od 2 sierpnia - we wtorki i soboty.

Fot. Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika, FB

Port lotniczy Warszawa-Modlin: osiem nowych tras

Wraz z Ryanair modliński port lotniczy przygotował osiem nowych tras - m.in. Bari, Praga, Rodos, Zadar, Zakynthos - to nowe kierunki rejsów, które będą uruchomione w czerwcu i lipcu.

W sezonie letnim z Lotniska Warszawa/Modlin będzie można polecieć do 11 włoskich miast: Będą to: Bolonia, Katania, Mediolan, Neapol, Pescara, Piza, Rimini, Rzym, Trapani, Wenecja.

Fot. Port lotniczy Warszawa-Modlin, FB

Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego: nowe kierunki od Ryanair

Nowe kierunki z Poznania zaproponował Ryanair. Od końca marca z Poznań-Ławica można polecieć do Amman, Palma, Cork, Cagliari, a od początku czerwca pasażerowe lotniska będą mogli wybrać połączenie do Chani.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka: loty na Majorkę

Nowością od czerwca będzie zapowiadany jeszcze jesienią lot na Majorkę. Na wakacje 2022 Rzeszów Airport przygotował rejsy do Albanii, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji, Włoch i USA.

Fot. Port lotniczy Rzeszów-Jasionka, FB

Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz: dziesięć połączeń tygodniowo do trzech krajów

Antalya, Burgasa, Bodrum, Rodos i Zakynthos to miejsca, do których pozwolą dotrzeć loty czarterowe z Bydgoszczy. Razem będzie to dziesięć połączeń tygodniowo do trzech krajów: Turcji, Grecji i Bułgarii. Więcej połączeń na Porcie Lotniczym Bydgoszczy.

Fot. Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz, FB

Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta: greckie wyspy

Za dwa miesiące z Łodzi samoloty polecą na trzy greckie wyspy: Zakynthos, Rodos i Kretę. W tym roku pasażerowie z Łodzi dotrą również do Turcji i Bułgarii. Rainbow, Itaka, TUI, Coraltravel i Nekera to biura podróży, które organizują wakacje z wylotem z łódzkiego portu lotniczego.

Fot. Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, FB