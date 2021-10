Condohotel - czy to się wciąż opłaca?

Jak radzą sobie condohotele po pandemii?

Krzysztof Wiśniewski: Trend odbudowywania się obłożenia i średnich cen jest cały czas wznoszący w porównaniu do roku 2020, który był okresem pandemicznym. Bez wątpienia najlepiej radzą sobie obiekty resortowe, dzięki luzowaniu obostrzeń w okresach wakacyjnych. Sytuacja w aglomeracjach miejskich wygląda nieco inaczej. Tendencja również jest wzrostowa, co pokazują ostatnie dane – przykładowo w Warszawie obłożenie w sierpniu dotarło do 50 proc. Dla nas trend jest jeszcze bardziej zauważalny, a to dzięki uruchomieniu Tulip Residences Warsaw Targowa na warszawskiej Pradze. Nie zmienia to faktu, że dynamika jest mniejsza.

Pandemia wzmocniła chęć wyjazdów i bezpośrednio przełożyła się na preferencje gości. Zdecydowana większość ludzi woli spędzać czas w obiektach o wysokim standardzie, z rozbudowaną infrastrukturą – co zapewni im właśnie hotel lub condohotel, a czego nie znajdą w apartamentach oferowanych np. przez Airbnb. Obiekty stają się bardziej elastyczne i szukają nowych segmentów, w których będą mogły pozyskać gościa. Dotychczasowe fundamenty – bezpieczeństwo, higiena i wysoki standard obsługi – dodatkowo się umocniły.

Czy to dobry czas na nowe przedsięwzięcia? Jak na condohotele patrzą teraz inwestorzy?

W trakcie pandemii rynek nieruchomości inwestycyjnych takich jak condohotele czy apartamenty wakacyjne przeżywał prawdziwy rozkwit. Inwestorzy szukali nie tyle nowych źródeł pomnażania kapitału, ile bezpiecznej formy jego ulokowania – a rynek nieruchomości niewątpliwie spełnia to kryterium. Wizja stałego dochodu, który oferują nam condohotele, jest wciąż atrakcyjna dla inwestorów, zwłaszcza w przypadku jego bezpiecznej i pasywnej formy. Należy wspomnieć, iż współpraca z operatorem nie zmienia faktu, że to inwestor jest właścicielem i zawsze ma możliwość zbycia apartamentu. Widząc ciągłe zainteresowanie nowych inwestorów, nieustannie rozwijamy się poprzez nowe projekty, które mamy w przygotowaniu.

Co dziś kusi inwestorów?

Dziś największym zainteresowaniem cieszą się obiekty resortowe, w popularnych miejscowościach turystycznych. Istotnym elementem, oprócz pomnażania kapitału, jest możliwość spędzenia w danym miejscu kilku lub kilkunastu dni w ciągu roku. Nie można jednak zapominać, że rynki miejskie, a szczególnie większe miasta, jak Warszawa, Wrocław, Trójmiasto czy Kraków, charakteryzują się całorocznym obłożeniem. Podczas rozmów z inwestorami zawsze doradzamy dywersyfikację posiadanych nieruchomości. Jeżeli mamy dwa apartamenty w miejscowości turystycznej, warto pomyśleć o zakupie w mieście.

