Coraz gorsze nastroje hotelarzy. Obłożenie w październiku nie przekracza 40 proc.

Z ankiety, którą IGHP przeprowadziła na początku października wśród hotelarzy, wynika że średnie obłożenie hoteli we wrześniu było, podobnie jak w sierpniu, nadal zróżnicowane. 31 proc. obiektów odnotowało średnią frekwencję poniżej 30 proc. Kolejna grupa z frekwencją w przedziale od 31 do 60 proc. to blisko połowa (45 proc.) ankietowanych. Frekwencję powyżej 60 proc. zadeklarowało 24 proc. hoteli. Oznacza to jednak pogorszenie w stosunku do wyników z poprzedniego miesiąca (wzrost udziału w drugiej grupie kosztem grupy trzeciej). Warto zauważyć, że nadal widoczna jest duża różnica pomiędzy hotelami położonymi w miastach i poza nimi. Udział hoteli położonych poza miastami w trzeciej grupie (frekwencja powyżej 60 proc.) wyniósł 41 proc., podczas gdy hotele w miastach w tej samej grupie stanowiły tylko 18 proc. Wskazuje to z jednej strony na przedłużenie sezonu wakacji w hotelach pobytowych, ale jednocześnie kłopoty z popytem w hotelach miejskich.

Pogorszył się również wskaźnik średniej ceny za nocleg. We wrześniu ponad 60 proc. hoteli odnotowało niższe ceny, niż w roku ubiegłym, przy czym dla 40 proc. spadki były wyższe niż o 10 proc. Jednocześnie 14 proc. hoteli utrzymało średnie ceny na ubiegłorocznym poziomie.

Również nadal na niskim poziomie utrzymują się pobyty gości zagranicznych – 75 proc. hoteli odnotowało ich udział poniżej 10 proc. (identycznie jak w sierpniu).

Wciąż bezruch w branży MICE

Niestety, w pierwszym po wakacjach miesiącu biznesowym nie widać oznak wzrostu popytu z segmentu tzw. przemysłu spotkań (MICE). Aż 80 proc. hoteli zadeklarowało, że jego udział w przychodach września był nie większy niż 10 proc. Nastąpiła natomiast niewielka poprawa w segmencie przyjęć rodzinnych, w tym wesel, ale nadal blisko 60 proc. hoteli wskazało jego udział poniżej 10 proc. przychodów.

Złe prognozy na sezon jesienno-zimowy

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące potwierdzają dotychczasowe obserwacje, tzn. nadal dużą niepewność na rynku usług hotelowych, tendencję odkładania do ostatniej chwili decyzji zakupowych usług turystycznych, jak również brak widocznych perspektyw odbudowania ruchu biznesowego, w tym MICE - typowych w poprzednich latach segmentów dla miesięcy jesiennych.

Aż 87 proc. hoteli podaje stan rezerwacji na październik nieprzekraczający 40 proc. posiadanych pokoi. Odpowiednio dla listopada jest to już 96 proc. hoteli (z tego w 70 proc. hoteli stan rezerwacji wynosi poniżej 10 proc.), a dla grudnia 98 proc. (z tego 72 proc. hoteli potwierdza w ankiecie stan rezerwacji poniżej 10 proc.).

1

2