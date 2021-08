Coraz więcej pasażerów lotniska w Krakowie

W lipcu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 383 358 pasażerów, czyli o 51 proc. mniej w stosunku do lipca 2019 r., ale już 86 proc. więcej w stosunku do lipca 2020 r.

- Ruch pasażerski w lipcu miał stałą tendencje wzrostową, 7-10 proc. w każdym tygodniu w stosunku do tygodnia poprzedniego. Widać więc, że mimo nowych zasad podróżowania, transport lotniczy jest konkurencyjnym sposobem dotarcia do celu, chętnie wybieranym przez podróżujących. Podwójnie cieszą nas także decyzje przewoźników dotyczące uruchamiania nowych połączeń. 10 nowości w letniej siatce i już zapowiedziane nowe kierunki zimowe, pokazują atrakcyjność Krakowa i regionu – powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Dodał, że niewątpliwym sukcesem jest powrót od sezonu zima 2021/22 połączenia oferowanego przez Transavię do Paryża Orly, drugiego co do wielkości lotniska w stolicy Francji, obsługującego głównie połączenia w Europie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Karaibach.

- Co ważne, wszyscy mamy wpływ na to jak będą wyglądać następne miesiące. Lotniska i przewoźnicy konsekwentnie wdrażają rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, uczestniczą w akcji szczepień, dbając tym samym o komfort pasażerów i pracowników. Rekomendujemy więc zarówno zaszczepienie się, jak i przestrzeganie zasad sanitarnych, dzięki temu w kolejnych miesiącach będziemy odbudowywać potencjał lotniska, a tym samym turystykę i gospodarkę Krakowa i Małopolski – zwrócił uwagę Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.