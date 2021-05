Coraz większe straty hotelarzy. Maj kosztował branżę pół miliarda złotych

Jak przekazała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, w kwietniu wzrosła liczba hoteli zamkniętych – stanowiły aż 37 proc. ankietowanej grupy, co oznacza wzrost do marca aż o 20 punktów procentowych.

Obłożenie poniżej 2 proc. wykazało 19 proc. ankietowanych hoteli.

Popyt na usługi konferencyjne, ale jego realizacja aktualnie utrudniona czy wręcz niemożliwa ze względu na obostrzenia.

Wysoki wzrost zachorowań na Covid-19 w marcu oraz utrzymanie w kwietniu zamknięcia hoteli dla turystów z ograniczoną listą dopuszczonych pobytów służbowych nadal miały wyraźnie negatywny wpływ na wyniki obiektów w kwietniu. Przede wszystkim znacznie wzrosła liczba hoteli zamkniętych – stanowiły aż 37 proc. ankietowanej grupy, co oznacza wzrost do marca aż o 20 punktów procentowych. Z pozostałej części, 86 proc. obiektów odnotowało średnią frekwencję poniżej 20 proc., z czego 60 proc. poniżej 10 proc. Obłożenie poniżej 2 proc. wykazało 19 proc. ankietowanych hoteli. To oznacza pogorszenie wskaźnika frekwencji w stosunku do marca od kilku do kilkunastu punktów procentowych w poszczególnych przedziałach. Kwiecień był również kolejnym miesiącem pogorszenia wskaźnika średniej ceny. Z wyłączeniem obiektów zamkniętych, 66 proc. hoteli odnotowało niższe ceny niż w kwietniu 2019 r., przy czym dla 53 proc. spadki były większe niż o 10 proc., a dla 36 proc. większe niż o 20 proc. Jednocześnie 22 proc. hoteli utrzymało średnie ceny na ubiegłorocznym poziomie.

Destrukcyjny efekt „zamkniętej” majówki i ograniczeń wprowadzonych na cały miesiąc

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące, w tym uwzględniające wakacyjne lipiec i sierpień, pozostają nadal na niskim poziomie. Jest to przede wszystkim efekt słabych wyników marca i kwietnia oraz przedłużenia restrykcji dla hoteli, łącznie z tzw. długim weekendem majowym i brakiem jasnych wytycznych rządowych dla kolejnych miesięcy, w tym najbliższego okresu sprzyjającego pobytom wypoczynkowym, tj. tzw. weekendu czerwcowego. Prognozy wciąż wskazują na bardzo ostrożne oczekiwanie odbudowy zarówno ruchu biznesowego, jak i turystycznego. Praktycznie we wszystkich kolejnych 4 miesiącach blisko 75 proc. hoteli deklaruje obłożenie nie wyższe niż 20 proc. Z pozytywnych informacji można tylko odnotować niewielki odsetek hoteli, które planują nadal pozostać zamknięte, tj. ok. 3 proc. w kolejnych miesiącach.

1

2

3