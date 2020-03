Corendon Airlines planują dalszą ekspansję w Polsce

Corendon Airlines zwiększyło liczbę rynków, które łączy z wakacyjnymi destynacjami. Firma postanowiła zwiększyć inwestycje w Polsce, skupiając się jednocześnie na relacjach z partnerami strategicznymi. Obecnie linia lotnicza nawiązała wiele znaczących kontraktów i realizuje podjęte z touroperatorami współprace, ale wciąż pozostaje otwarta na nowe propozycje.

Linie lotnicze Corendon Airlines oferują polskim touroperatorom już od dziesięciu lat loty w pełni czarterowane, a także częściowo-czarterowane oraz sprzedaż poprzez partnerów biznesowych. Najbardziej atrakcyjną część oferty stanowią loty częściowo-czarterowane, gdyż touroperatorzy nie ponoszą pełnego ryzyka związanego z przelotem. Odpowiadają natomiast jedynie za ustaloną wcześniej liczbę miejsc. Sprzedaż poprzez partnerów biznesowych jest z kolei odpowiednim rozwiązaniem dla mniejszych firm zajmujących się organizacją wycieczek kulturalnych, a także agencji golfowych i grup piłkarskich. W odpowiedzi na potrzeby rynku linie Corendon Airlines zdecydowały się na realizację bezpośrednią dla swoich partnerów jako pierwsze w kraju.

- Obecnie liniom lotniczym Corendon Airlines udało się nawiązać współpracę z większością touroperatorów w Polsce, co stanowi dla marki prawdziwe wyróżnienie. Wśród naszych partnerów możemy wymienić firmy takie jak MerlinX oraz BlueVendom, które umożliwiają sprzedaż biletów online – znajdują się tam najbardziej aktualne informacje na temat ilości miejsc, a także ceny. Polscy touroperatorzy najczęściej decydują się na formę częściowo-czarterowaną oraz sprzedaż poprzez partnerów biznesowych. By stać się jednym z nich, wystarczy wypełnić formularz informacji agenta w języku polskim znajdujący się na stronie internetowej. Należy również wspomnieć, że współpraca ta nie wymaga ponoszenia ryzyka związanego ze sprzedażą wszystkich miejsc, a jedynie za ich określoną wcześniej ilość. Co więcej, Corendon Airlines planuje dalszą ekspansję na polskim rynku. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnych lotów z Katowic oraz Warszawy do Antalyi, a także z Warszawy do Hurghady - mówi Alpaslan Ünsal, przedstawiciel regionalny Corendon Airlines w Polsce.

W sezonie letnim 2020 samoloty Corendon Airlines będą latać do Antalyi, Rodos oraz Heraklionu z największych miast w kraju - Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic. Do Grupy Turystycznej Corendon, poza liniami lotniczymi, należą również hotele zlokalizowane na całym świecie - 4 hotele w Turcji, 3 w Amsterdamie, 1 na Ibizie i 2 na karaibskiej wyspie Curaçao.