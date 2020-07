Corendon Airlines wracają do planów ekspansji

Na początku roku prezes zarządu Corendon Tourism Group Yıldıray Karaer podczas pobytu w Polsce przedstawił cele Corendon Airlines, jeśli chodzi o rozwój usług w naszym kraju oraz udzielił informacji dotyczących połączeń międzynarodowych. Choć z wiadomych przyczyn rynek lotniczy ucierpiał, a większość lotów została wstrzymana, firma poinformowała właśnie o kontynuacji ekspansji na polskim rynku w sezonie zimowym 2020/2021. Linie lotnicze zapowiedziały realizację lotów do Turcji, a także Egiptu z Warszawy oraz Katowic.

- Jesteśmy podekscytowani i pełni dobrych myśli co do naszej wznowionej operacji lotniczej z Polski do Turcji. Wzmożone zapytania w kwestii przywrócenia połączeń między Polską a Turcją od naszych klientów umacniają nas w tym, że operacja zimowa ma sens, a nic bardziej nie dodaje nam skrzydeł, jak zadowoleni klienci – mówi Yıldıray Karaer.

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo podróżujących stanowi dla marki najwyższy priorytet, dlatego też loty Corendon Airlines realizowane będą z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Firma zapowiedziała zastosowanie ulepszonych procedur ochrony zdrowia i dezynfekcji. Ponadto wszystkie samoloty Corendon Airlines wyposażone będą w wysokowydajne filtry HEPA, które całkowicie oczyszczają powietrze w pomieszczeniach nawet co 2-3 minuty, tym samym gwarantując, że jest ono czystsze, niż w większości budynków biurowych.

Linie lotnicze Corendon Airlines z powodzeniem rozpoczęły współpracę z polskimi touroperatorami, biurami podróży, a także lotniskami, lecz wciąż pozostają otwarte na sprzedaż bezpośrednią dla klientów indywidualnych.