Courtyard by Marriott Warsaw Airport jak nowy. PHH zakończył modernizację

Polski Holding Hotelowy zakończył generalną modernizację hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Prace remontowe, które finalnie kosztowały 42 miliony złotych, objęły cały obiekt. Do pełnej dyspozycji gości oddano pięć pięter, gdzie znajdują się w pełni funkcjonalne pokoje, powierzchnie wspólne, nowoczesne i bezpieczne zaplecze konferencyjne oraz restauracja i bar.

W maju zeszłego roku rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacja hotelu Courtyard. Nie był to łatwy proces. Z jednej strony dlatego, że hotel przez cały okres trwania remontu nie przerywał swojej działalności i przyjmował gości, zapewniając im obsługę na najwyższym poziomie. Z drugiej strony wiosną w Polsce pojawiła się pierwsza fala koronawirusa. Mimo to nie wpłynęło to na zakłócenie dalszych prac remontowych, co więcej pracownicy hotelu bardzo mocno zaangażowali się w walkę z pandemią. Courtyard wspomógł kadrę medyczną Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, będąc pierwszą w Polsce bazą noclegową dla medyków na pierwszej linii frontu z COVID-19. Ostatecznie holding zgodnie z harmonogramem zakończył w terminie remont warszawskiego obiektu.

–Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów remontu hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Pomimo pandemii, terminowe zakończenie prac modernizacyjnych pokazuje, że konsekwentnie realizujemy strategię PHH i wykorzystujemy ten trudny okres do podnoszenia standardu naszych działań. Ta inwestycja była dla nas bardzo ważna, ze względu na to, że Courtyard jest naszym flagowym hotelem, który po 17 latach funkcjonowania zasługiwał na nowe oblicze – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W pierwszym etapie oddano do dyspozycji gości powierzchnię konferencyjną. Hotel oferuje 13 sal konferencyjnych, w tym zmodernizowaną salę balową, o łącznej powierzchni 764 m2. Dzięki zachowanej przestrzeni oraz najnowocześniejszemu sprzętowi audiowizualnemu obiekt zapewnia bezpieczne warunki do organizacji telekonferencji czy spotkań biznesowych, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

Kolejnym krokiem było nadanie nowego oblicza restauracji Brasserie, Lobby Baru oraz recepcji. Warszawska Pracownia Urbanistyki i Architektury – Pracownia FBT, postawiła na pastele w odcieniach beżu, szarości, błękitu, czerni i bieli. Uwagę gości przykuwają niesamowite, wielokolorowe lampy wiszące na wielu poziomach, inspirowane polskim bursztynem, drewniane elementy dekoracyjne i dotąd niespotykane w Courtyardzie kolory.

Goście wybierający Courtyard poczują różnicę między biznesowym charakterem obiektu w ciągu dnia, a wyjątkową atmosferą panującą wieczorem – podkreśla pracownia FBT – ta kreacja ma odróżniać warszawski Courtyard od konkurencji. Dodatkowo podkreślając lokalny charakter wnętrz, przy remoncie hotelu wykorzystano w większości polskie produkty, ponieważ Polski Holding Hotelowy stawia na polskie brandy i wspiera rozwój polskich firm.