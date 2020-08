Courtyard by Marriott Warsaw Airport z nowym dyrektorem

Artur Derela









Autor: propertynews.pl

Dodano: 31 sie 2020 10:23

Od 1 września Artur Derela zostanie nowym dyrektorem hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Artur Derela związany jest z Grupą Kapitałową Polskiego Holdingu Hotelowego od października 2019 r., gdzie do końca sierpnia 2020 r. pełnił funkcję dyrektora hotelu Best Western w Juracie.