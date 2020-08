Covid pokrzyżował plany Orbisu. Spółka nie otworzy wrocławskiego hotelu

"Mając na uwadze brak perspektyw na przeprowadzenie gruntownej modernizacji obiektu, niezbędnej dla utrzymania pozycji rynkowej oraz na przedłużenie umowy leasingu hotelu Sofitel Wrocław Old Town, zarząd Orbisu podjął decyzję o nieotwieraniu wrocławskiego hotelu, którego działalność została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19" - czytamy w komunikacie spółki.

Jak czytamy dalej, priorytetem spółki pozostaje wsparcie pracowników i ochrona maksymalnej liczby miejsc pracy, dlatego większość pracowników hotelu otrzymała propozycję pracy w innych hotelach należących do Grupy Orbis we Wrocławiu.

Poza Sofitelem we Wrocławiu znajduje się 6 hoteli będących własnością Orbisu i działających pod markami Accoru.

Orbis SA to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie (łącznie ponad 14 000 pokoi), w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, wkrótce także adagio i Tribe.