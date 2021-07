Cristiano Ronaldo otworzył pierwszy hotel Pestana CR7 poza Europą

Cristiano Ronaldo nie zwalnia w hotelowych inwestycjach. 39th Street w Nowym Jorku - to adres pierwszego w Stanach Zjednoczonych hotelu Pestana CR7 Times Square.

Pierwszy w Stanach Zjednoczonych hotel Pestana CR7 Lifestyle łączy kosmopolityczny styl marki z lokalizacją, która najlepiej oddaje energię Nowego Jorku.

Hotel Pestana CR7 jest zlokalizowany przy 39th Street, kilka minut spacerem od głównych atrakcji Manhattanu i Hudson Yards, handlowego i kulturalnego centrum West Side.

Hotel Pestana CR7 powitał pierwszych gości 7 lipca.

"Cóż za magiczna data - 07.07. Chcę wam przedstawić mój nowy hotel. Zarezerwuj teraz i odkryj najfajniejszy nowy hotel w najlepszej lokalizacji w mieście" - napisał Cristiano Ronaldo na Twitterze.

Cristiano Ronaldo/Twitter

- Dzięki swojej lokalizacji i funkcjom wierzymy, że Pestana CR7 Times Square szybko znajdzie swoje miejsce wśród ulubionych hoteli w Nowym Jorku. Jesteśmy zachwyceni łagodnym otwarciem tego projektu, co jeszcze bardziej wzmacnia nasze partnerstwo – stwierdzili Dionísio Pestana i Cristiano Ronaldo.

Pierwszy hotel marki Pestana CR7 Lifestyle Hotel w „mieście, które nigdy nie śpi” to nowe przedsięwzięcie Pestana Hotel Group na rynku północnoamerykańskim. O ile marka Pestana CR7 pojawiła się na amerykańskim kontynencie po raz pierwszy, o tyle Grupa Pestana ma już inny hotel w Nowym Jorku i jeden w Miami.

Co oferuje Pestana CR7 Times Square?

Jak wszystkie dotychczasowe inwestycje hotelowe jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, tak i nowojorskie przedsięwzięcie odpowiada na potrzeby szerokiego grona turystów. Centrum fitness jest wyposażone w niezbędny sprzęt, aby utrzymać formę podczas pobytu, a recepcja hotelu Pestana CR7 Times Square jest czynna 24 godziny, aby goście nie przegapili żadnego z doświadczeń Wielkiego Jabłka.

mat. Pestana Group

Nowy projekt Pestana CR7 Times Square jest czysty i nowoczesny, tworząc dynamiczne środowisko zarówno do pracy, jak i zabawy. Stworzony przez nagradzane nowojorskie studio projektowania wnętrz, VLDG Inc, projekt łączy różne odniesienia do marki i miejsca docelowego: wzór piłki nożnej inspiruje niestandardowe oświetlenie wiszące w holu, a nowoczesna interpretacja tradycyjnej portugalskiej sztuki Azulejos wyrażona jest w malarskiej wersji autorstwa brooklyńskiego artysty Ai Campbella.