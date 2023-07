Zlokalizowany na rondzie Daszyńskiego w Warszawie, hotel Crowne Plaza Warsaw - The HUB kolejny rok z rzędu zaprasza wszystkich swoich gości oraz mieszkańców Warszawy do wspólnego udziału w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego.

Wśród przygotowanych inicjatyw znalazły się m.in.: uroczysty obiad dla powstańców, ich rodzin i opiekunów oraz harcerzy, specjalna iluminacja na fasadzie budynku, kino powstańcze czy wystawa.'

To kolejna inicjatywa hotelu związana z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego.

Każdego roku upamiętnienie Powstania Warszawskiego z 1944 rok rozpoczyna się 1 sierpnia o godzinie 17.00, godzinie W, kiedy rozpoczęło się powstanie.

Zlokalizowany na warszawskiej Woli, Crowne Plaza Warsaw – The HUB kolejny rok z rzędu przygotował szereg inicjatyw, które nie tylko pozwolą uczcić pamięć o Powstaniu Warszawskim i podziękować jego bohaterom, ale również wesprzeć edukację historyczną – także wśród najmłodszych.

Szereg różnorodnych aktywności

Wśród inicjatyw przygotowanych przez Crowne Plaza Warsaw – The HUB znalazły się:

Wspólny obiad dla Powstanców oraz rodzin – 1 sierpnia, The Roof będzie miał zaszczyt gościć Powstanców warszawskich, którzy tego dnia wezmą udział w oficjalnych uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania;

oraz rodzin – 1 sierpnia, The Roof będzie miał zaszczyt gościć Powstanców warszawskich, którzy tego dnia wezmą udział w oficjalnych uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania; Specjalna iluminacja – tego samego dnia, skybar The Roof na najwyższym piętrze hotelu zostanie podświetlony na biało-czerwono, natomiast na fasadzie budynku wyświetlimy symbol Polski Walczącej. Na dachu zostaną ponadto zapalone race, które będą stanowić hołd dla bohaterów Powstania Warszawskiego;

– tego samego dnia, skybar The Roof na najwyższym piętrze hotelu zostanie podświetlony na biało-czerwono, natomiast na fasadzie budynku wyświetlimy symbol Polski Walczącej. Na dachu zostaną ponadto zapalone race, które będą stanowić hołd dla bohaterów Powstania Warszawskiego; Kartki z kalendarza – wszyscy goście, którzy odwiedzą w sierpniu hotel, będą mieli możliwość codziennego zapoznawania się z wydarzeniami z okresu powstania przedstawionymi dzień po dniu na specjalnie przygotowanych kartkach z kalendarza;

– wszyscy goście, którzy odwiedzą w sierpniu hotel, będą mieli możliwość codziennego zapoznawania się z wydarzeniami z okresu powstania przedstawionymi dzień po dniu na specjalnie przygotowanych kartkach z kalendarza; Książeczki edukacyjne – dla dzieci przybywających do hotelu do końca sierpnia, przygotowano wyjątkowe książeczki edukacyjne, które pozwolą najmłodszym zgłębić historię Powstania Warszawskiego w atrakcyjny i przystępny sposób;

– dla dzieci przybywających do hotelu do końca sierpnia, przygotowano wyjątkowe książeczki edukacyjne, które pozwolą najmłodszym zgłębić historię Powstania Warszawskiego w atrakcyjny i przystępny sposób; Kino Powstańcze – w jednej z sal na terenie hotelu uruchomione zostanie Kino Powstańcze, gdzie przez cały sierpień, codziennie będą prezentować filmy z kanału YouTube Muzeum Powstania Warszawskiego. To doskonała okazja, by wczuć się w atmosferę tamtych czasów i poznać autentyczną historię powstania;

– w jednej z sal na terenie hotelu uruchomione zostanie Kino Powstańcze, gdzie przez cały sierpień, codziennie będą prezentować filmy z kanału YouTube Muzeum Powstania Warszawskiego. To doskonała okazja, by wczuć się w atmosferę tamtych czasów i poznać autentyczną historię powstania; Wystawa w lobby – przy wejściu do hotelu zostanie zorganizowana wystawa prezentująca najważniejsze informacje historyczne i zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego. To miejsce, w którym można zgłębić wiedzę na temat wydarzeń, które miały kluczowy wpływ na historię Warszawy i Polski;

– przy wejściu do hotelu zostanie zorganizowana wystawa prezentująca najważniejsze informacje historyczne i zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego. To miejsce, w którym można zgłębić wiedzę na temat wydarzeń, które miały kluczowy wpływ na historię Warszawy i Polski; Broszurki informacyjne – do końca sierpnia, w recepcji hotelu będą rozdawane broszurki informacyjne nt. powstania, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. To doskonała pamiątka i źródło wiedzy także dla gości z zagranicy.

Więcej informacji o programie obchodów 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Crowne Plaza – The HUB znajduje się na stronie internetowej hotelu.

Crowne Plaza® Warsaw – The HUB to czterogwiazdkowy w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy biznesowej w centrum Warszawy przy Rondzie Daszyńskiego. Obiekt oferuje 212 eleganckich pokoi i apartamentów z nowoczesnym designem i niezbędnymi dla współczesnych podróżujących udogodnieniami. Na gości czekają również restauracja Nova Wola z kuchnią polską w nowoczesnym wydaniu, Signature Bar w lobby hotelowym, znajdujący się na 21. piętrze, podniebny skybar – The Roof, kameralna siłownia czynna siedem dni w tygodniu oraz sauna.

Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych obiektów korporacyjnych oraz przestrzeni handlowych, hotel Crowne Plaza® Warsaw – The HUB oferuje również stylowe centrum konferencyjne – ponad 1400 m2 powierzchni, 30 funkcjonalnych sal, od kameralnych boardroom’ów po przestronną salę balową z dostępem do światła dziennego i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

