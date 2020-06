Cyfryzacja szansą na ożywienie rodzimej turystyki. Google pomoże wejść do online

Turystyka jest zdecydowanie branżą, która dotkliwie odczuwa straty spowodowane pandemią koronawirusa na świecie. Wpłynęło na to z jednej strony zamrożenie gospodarki i liczne restrykcje związane z przemieszczaniem się, a z drugiej nadal niekorzystnie oddziałuje ogólna niepewność popytu na te usługi i dalsze ograniczenia dotyczące podróży zagranicznych.

Polska pierwszym wyborem

To właśnie ten ostatni czynnik, dotyczący obostrzeń, a także obawa o zdrowie, sprawiają, że Polacy w tym roku szukają urlopu w kraju. Aż 84 proc. zapytań związanych z podróżami w polskiej wersji Google w ostatnim miesiącu dotyczyło polskich lokalizacji, w porównaniu do tylko 16 proc. zagranicznych.

mat. Google

Prawidłowość ta jest obserwowana także w innych państwach: gdy Austria i Dania ogłosiły, że zniosą blokady, krajowe zapytania dotyczące podróży w tych państwach wzrosły odpowiednio o ponad 30 proc. i ponad 10 proc. I chociaż taka zmiana preferencji konsumentów może oznaczać od 850 milionów do 1.1 miliarda międzynarodowych turystów mniej (20-30 proc. w stosunku do poprzedniego roku), co przekłada się na straty w wysokości 30-50 miliardów (niewydanych przez międzynarodowych turystów), może to być też szansa dla rodzimej turystyki, by zawalczyć o nowych klientów, a dla mniej znanych miejsc - by dać się odkryć.

Lokalnie i bezpiecznie

Analiza trendów w Google w ostatnim miesiącu wskazuje, że szczególną popularnością wśród użytkowników szukających lokalizacji i atrakcji na najbliższe wakacje cieszą się miejsca położone blisko natury, parki narodowe i góry (hasła: Tatrzański Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Poleski Park Narodowy, Pustynia Błędowska, Turbacz). Spadek liczby wyszukiwań zanotowały zaś kierunki popularne w latach poprzednich, lecz związane z atrakcjami bardziej miejskimi (hasła: Energylandia, ZOO Wrocław, Zamek Czocha, Kazimierz Dolny, Karpacz). Co więcej, szukamy głównie destynacji lokalnych, najczęściej w obrębie województwa, w którym mieszkamy, a jednocześnie często mniej popularnych i oddalonych od głównych turystycznych szlaków.

