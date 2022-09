Czar parków rozrywki Mandoria...

W Polsce tradycyjne wesołe miasteczka są wypierane przez parki rozrywki, których na mapie naszego kraju powstaje coraz więcej. Czym wyróżnia się Mandoria na tle innych miejsc tego typu?

Mandoria w niczym nie przypomina tradycyjnych wesołych miasteczek. To nowoczesny park rozrywki, który wyróżnia się zarówno w Polsce, jak i całej Europie. By to osiągnąć, wprowadziliśmy pełną tematyzację, co oznacza, że nawet najmniejszy detal Mandorii jest odpowiednio wystylizowany. Dzięki temu oferujemy nie tylko emocje, lecz opowiadamy Gościom pewną historię. Zabieramy ich w podróż po renesansowym mieście handlowym, zachęcamy do odkrywania jego tajemnic. To zupełnie inny poziom rozrywki.

Daniel Zielinski - Manager Parku Rozrywki Mandoria



Kończy się lato. Czy jesienią i zimą Mandoria także będzie atrakcyjna dla swoich gości?

Mandoria znajduje się w budynku, dzięki czemu jest otwarta cały rok. Koniec lata nie oznacza więc końca przygód. To kolejny wyróżnik na tle parków rozrywki, które poza sezonem, tj. jesienią i zimą, są zazwyczaj zamknięte lub funkcjonują w ograniczonym zakresie. U nas nie ma z tym problemu. Bawić można się bez względu na pogodę i okres w roku.

Czy myślicie już o kolejnym sezonie wakacyjnym? Przewidziane są jakieś nowości?

Mandoria, jaką widzimy dzisiaj, to dopiero początek. Prace nad nowościami trwają cały czas i już wiemy, że kolejną fazą projektu będzie strefa na zewnątrz. Nie możemy zdradzić szczegółów ani daty jej otwarcia, ale będzie jeszcze bardziej ekscytująco i ciekawie. Poza tym stale udoskonalamy istniejącą już strefę.



Na jakim etapie znajduje się obecnie powstająca Mandoria pod Olsztynkiem?

W gminie Olsztynek planujemy stworzyć rodzinny tematyczny park rozrywki eksponujący bogactwo naturalne Mazur. Tak jak wybudowany przez nas w Rzgowie pod Łodzią park rozrywki Mandoria ma swój temat przewodni: handel w czasach renesansu, tak i park rozrywki w Łutynówku będzie mieć swój motyw, zgodnie z którym wystylizujemy jego wygląd i atrakcje. Budowę będziemy realizować etapami. Wciąż trwają prace koncepcyjne i projektowe nad ostatecznym kształtem parku. Wśród atrakcji, które będą czekać na gości w pierwszym z realizowanych etapów, będą najprawdopodobniej roller-coastery, karuzele i place zabaw. Dokładne informacje na temat projektu podamy bliżej terminu rozpoczęcia inwestycji.

Na jak duże fundusze musi być przygotowana Grupa PTAK przy tej inwestycji?

Realizacja inwestycji jest podzielona na etapy. Pierwszy zakłada stworzenie infrastruktury pod urządzenia rozrywkowe i na ten cel chcemy przeznaczyć ok. 100 mln zł.

Na kiedy planowane jest otwarcie nowego parku rozrywki?

Ostatnie lata pokazały, że sytuacja całego sektora rozrywkowego może się zmienić w ciągu jednego dnia. Mamy nadzieję, że to się już nie powtórzy i otworzymy park zgodnie z planem – w 2024 roku.

Czy Mandoria w Łutynówku będzie różnić się od tej w Rzgowie?

To będzie inny park rozrywki – otoczony naturą, stworzony bez ingerencji w przyrodę. Chcemy, by było to miejsce dla rodzin szukających zarówno zabawy, jak i odpoczynku. Nie będzie to druga Mandoria, ale oczywiście wykorzystamy doświadczenie zdobyte w pracy przy tej inwestycji. Gdy będziemy mogli udzielić więcej informacji, zrobimy to z ogromną przyjemnością.