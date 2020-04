Czego oczekują goście hotelowi w czasach epidemii?

Koronawirus wbrew przypuszczeniom wcale nie zmienił nastawienia Polaków do wypoczynku. Nadal ponad połowa chce wypoczywać w hotelach (55 proc.), nieznacznie więcej osób niż w poprzednich latach planuje wyjazd do apartamentów (16 proc.), za to nie widać znaczącego skoku jeśli chodzi o wypoczynek w odosobnieniu. Wyraźnie za to turyści oczekują nowego podejścia do bezpieczeństwa – blisko 60 proc. badanych chce, by miejsca noclegowe były certyfikowane pod tym kątem. Takie wnioski płyną z badania „Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19” zrealizowanego na grupie ponad 3,4 tys. osób.

Jak Polacy będą wypoczywać w tym roku? I czy w ogóle będą? To pytanie od tygodni zadają sobie wszyscy w branży turystycznej, od miejsc noclegowych, przez punkty rozrywki i gastronomii na władzach kurortów kończąc. Wytyczne co do możliwości wyjazdów nie są jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale branża noclegowa już dziś przygotowuje się na nową rzeczywistość. W zasadzie wszystkie dotychczasowe badania i sondaże potwierdzają, że plany wyjazdu deklaruje wielu Polaków. Jednak dopiero teraz pojawiły się pierwsze badania, które pokazują czego turyści będą oczekiwać od miejsc noclegowych.

Domek na odludziu? Wcale nie!

Pierwsze zaskoczenie - wbrew pojawiającym się prognozom większość ankietowanych wcale nie zamierza wypoczywać w odosobnionych miejscach. 55% osób chce wyjechać do hoteli i ośrodków wypoczynkowych. To spadek o 12 p.p. w stosunku do lat ubiegłych – wynika z badania „Nowe oczekiwania gości hotelowych w czasach COVID-19” zrealizowanego z inicjatywy Blue Marine Mielno oraz eksperta rynku hotelowego Violetty Hamerskiej, na grupie ponad 3,4 tys. osób.

Nieznacznie wzrosła (z 13% do 16%) liczba tych, którzy planują noclegi w apartamentach. Ale badania nie pokazują prognozowanego boomu na domki, kempingi i ogólnie wypoczynek w miejscach odosobnionych. To nadal dość mała grupa potencjalnie zainteresowanych. Chęć wyjazdu do domków deklaruje 11%. W latach poprzednich, według odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych, wypoczywało w nich 5% osób. Nieznacznie wzrosło zainteresowanie agroturystyką z 6% do 9%. Natomiast kempingi i wypoczynek tzw. slowhop budzą marginalne zainteresowanie. Na kemping wybiera się 2% badanych (w latach wcześniejszych 1%), a w duchu slow chce relaksować się 1% osób.

- Trochę jestem zaskoczona faktem, że goście hoteli już chcą do nich wrócić, mimo pewnych niewiadomych i prawdopodobnych ograniczeń. Z drugiej strony, jesteśmy zmęczeni izolacją, potrzebujemy kontaktów społecznych, zmiany otoczenia i … doświadczania, by oderwać się od różnych tematów oraz odreagować wiele tygodni izolacji. To bardzo dobry sygnał dla hotelarzy, którzy czekają w gotowości na restart – mówi Violetta Hamerska, ekspert hotelowy, która specjalizuje się w Guest Experience.