Czeka nas fuzja hotelowych gigantów? Accor sprawdza szanse połączenia z IHG

Jak informuje Le Figaro, Accor utworzył na początku czerwca br. zespół (we współpracy z bankami inwestycyjnymi Centerview i Rothschild) do zbadania możliwości fuzji z IHG, jednak do tej pory nie podjęto ostatecznej decyzji, a grupa odmówiła Le Figaro komentarza.

Ewentualne połączenie dałoby obu firmom przewagę konkurencyjną na światowym rynku hotelowym. Nowy podmiot stałby się liderem branży, wyprzedzając Marriott.

IHG, właściciel marek, m.in. Intercontinental, Crowne Plaza i Holiday Inn prowadzi 5 918 hoteli (883 364 pokoi) na całym świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych. W 2019 r. obrót firmy wyniósł 4,6 miliarda dolarów (3,87 miliarda euro), a na londyńskiej giełdzie jest wyceniany na 7,3 miliarda funtów (7,8 miliarda euro). Wyceniany na 6 miliardów euro, Accor, do którego należą, m.in. Raffles, Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis obsługuje 5099 hoteli (747 805 pokoi). W ubiegłym roku obroty firmy osiągnęły poziom ok. 4 miliardów euro.

Jeśli doszłoby do połączenia obu gigantów, w portfelu utworzonej grupy hotelowej znalazłoby się ponad 11 tys. obiektów hotelowych zlokalizowanych na całym świecie.